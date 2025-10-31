تطوير مهارات الكوادر التقنية في شرطة دبي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركة «سيرفس ناو» هاكاثوناً بين 50 موظفاً متخصصاً في المجال، ذلك بهدف تعزيز مهارات الكوادر التقنية، وتحفيز الإبداع والابتكار في تطوير حلول ذكية، تسهم في دعم العمل الشرطي وتحسين جودة الحياة الأمنية.

ويأتي هذا الهاكاثون تماشياً مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعماً للجهود الوطنية في تعزيز قدرات الكوادر البشرية للاستناد إلى البرمجة أداة رئيسية لتطوير النظم التكنولوجية وصناعة الحلول المبتكرة.

وشهد انطلاق المنافسات العقيد عبدالله خليل عبدالله الحوسني، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات بالوكالة، بمشاركة 50 موظفاً متخصصاً من مختلف الإدارات العامة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التحول الرقمي في العمل الشرطي، ويبرهن على روح التعاون والتحدي بين الموظفين لتقديم حلول تقنية.

وفي ختام الفعالية كرم العقيد الحوسني أفضل ثلاث مجموعات فائزة، تقديراً لإبداعهم وجودة الحلول التي قدموها.