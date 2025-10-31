«طرق دبي» تستضيف اجتماعاً لأنظمة السكك الحديدية والترام

استضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع مركز استراتيجيات النقل (TSC) في «كلية إمبريال كوليدج لندن»، الاجتماع الثاني لعام 2025 لمجموعة المقارنة لأنظمة السكك الحديدية الخفيفة والترام (بولتس)، الذي عقد على مدار يومين في مختبر الابتكار بمرآب ترام دبي.

حضر الاجتماع عدد من مديري وموظفي المؤسسة، إلى جانب ممثلين من مركز استراتيجيات النقل ومجموعة (بولتس)، وجمع الحدث نخبة من كبار المسؤولين من مؤسسات الترام والقطارات الخفيفة الرائدة عالمياً، من بينها هونغ كونغ (MTR)، وأوسلو(Sporveien).

وريو دي جانيرو (VLT Carioca)، وتركزت الجلسات على تقديم تحليلات قيّمة لمجموعة (بولتس)، واستعراض آخر مستجدات الأعضاء، ومناقشة محاور معرفية، تسهم في دفع الابتكار والتميز في قطاع الترام والسكك الحديدة الخفيفة.

وأكدت الهيئة أهمية تعزيز الشراكة مع مجتمع (بولتس)، بما يعكس التزام دبي بتقديم خدمات سكك حديدية عالمية المستوى، تضع تجربة المتعاملين والسلامة والاستدامة في مقدمة أولوياتها ضمن منظومة التنقل الحضري.

وقال أليكس بارون، رئيس قسم المقارنات الخاصة بالمترو والقطارات الخفيفة في مركز استراتيجيات النقل: «تواصل مجموعة (بولتس) أداء دورها الحيوي منصة عالمية للتعاون والمقارنة بين أبرز مشغلي الترام والقطارات الخفيفة حول العالم.

ومن خلال تبادل الرؤى والمقارنات التشغيلية نتيح للأعضاء تحديد أفضل الممارسات، ومعالجة التحديات المشتركة، والارتقاء بمعايير التنقل الحضري عالمياً».

وشهد الاجتماع، الذي استمر على مدى يومين، مناقشات مكثفة حول موضوعات استراتيجية وفنية رئيسية، شملت الاستجابة وإدارة الطوارئ، وخدمة المتعاملين، وهيكلة وتنظيم مراكز التحكُّم والتشغيل.