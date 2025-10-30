تخريج دفعة «أوفياء للوطن» من كلية راشدبن سعيد آل مكتوم البحرية

نظّم مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة بكالوريوس العلوم البحرية، تحت شعار «أوفياء للوطن».

جاء الحفل تتويجاً لمسيرة حافلة بالجهد والانضباط، جسّد خلالها الخريجون قيم الولاء والانتماء، وعزمهم على مواصلة العطاء في ميادين خدمة الوطن، ليكونوا نموذجاً لجيل يواصل مسيرة البناء والتنمية التي تنتهجها الإمارات بقيادتها الحكيمة.

وشهد الحفل اللواء الركن حميد محمد الرميثي، قائد القوات البحرية، إلى جانب عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ومحمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»، وعدد من ممثلي الجهتين، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأولياء أمور الخريجين.

واستهل الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض فيديو بعنوان «أوفياء للوطن»، استعرض مسيرة الطلبة خلال فترة دراستهم الأكاديمية وتدريباتهم العملية، وما اكتسبوه من مهارات قيادية.

وألقى العميد الركن حمزة محمد عبدالله الشحي، قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، كلمة أعرب فيها عن فخر الكلية بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الوطن الذين استكملوا متطلبات برنامج بكالوريوس العلوم البحرية بكفاءة عالية.

كما ألقى محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز سيرت، كلمة أكد فيها أن هذا التعاون المثمر بين المركز والكلية البحرية يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين التعليم التطبيقي المتكامل.

وألقى الخريج الملازم مروان المنصوري، الحاصل على امتياز مع مرتبة الشرف، كلمة الخريجين، عبر فيها عن فخره واعتزازه بالانتماء إلى دفعة «أوفياء للوطن»، مقدماً شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر وثقتها بأبناء الإمارات. وفي ختام الحفل، قام اللواء الركن حميد محمد الرميثي بتكريم الخريجين وتوزيع الشهادات عليهم، كما جرى تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصورة الجماعية التي ختمت بها مراسم الاحتفال.