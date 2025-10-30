قادة المدن الأفريقية يبحثون في «إكسبو دبي» الشراكات الاستراتيجية

عقد قادة مدن ورؤساء بلديات من 20 دولة أفريقية اجتماعاً رفيع المستوى في مدينة إكسبو دبي، ضمن فعاليات أعمال القمة العالمية للمدن.

وناقش الاجتماع الذي شاركت فيه معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، تعميق التعاون الاستراتيجي وتعزيز الأهداف المشتركة في مجالات حيوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

والتحول الرقمي، والتكيف مع تغير المناخ، والتنمية الشاملة، وتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الحضرية في أفريقيا.

وأكدت المناقشات أن العلاقات الإماراتية الأفريقية تنطلق من الأولويات المشتركة، والعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الإمارات وأفريقيا، وسعي الجانبين إلى تحقيق شراكة استراتيجية قائمة على ترجمة الرؤى الحضرية إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين في جميع أنحاء القارة.

ومع تزايد دور قادة المدن ورؤساء البلديات والتحالفات الحضرية في التعامل مع التحديات العالمية، سلط الحوار الضوء على دور المراكز الحضرية الأفريقية الرئيسية - مثل لاغوس وكينشاسا ونيروبي - كونها محركات نمو حيوية، وعلى كيفية استفادة هذه المدن من تجربة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل مرن وشامل ومستدام.

وأكدت معالي ريم الهاشمي التزام الإمارات بدعم التنمية الحضرية في أفريقيا عبر مشاريع عملية تركز على الابتكار في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك ببناء القدرات ومبادرات تبادل المعرفة، مشيرة إلى الدور الإماراتي المهم في دعم مسيرة أفريقيا نحو التنمية الحضرية المستدامة.

وتربط الإمارات علاقات وثيقة ببلدان قارة أفريقيا، ويشهد على ذلك الزيارات رفيعة المستوى، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أنغولا.