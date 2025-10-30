«مسيرة الأمل الوردي» تستهدف الوعي بالكشف المبكر عن السرطان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع فريق عباقرة التطوع الدورة السادسة من فعالية «مسيرة الأمل الوردي 2025» في الحديقة القرآنية، بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، إلى جانب نخبة من الشخصيات المجتمعية والقيادات المعنية بالصحة والمسؤولية المجتمعية وعدد كبير من المتطوعين وأفراد المجتمع.

وتأتي الفعالية في إطار جهود الهيئة لترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم المصابات والمتعافيات نفسياً واجتماعياً، ضمن فعاليات عام المجتمع 2025 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التلاحم الإنساني.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن مسيرة الأمل الوردي تمثل ترجمة عملية لرسالة دبي في تمكين الإنسان وتعزيز الوعي الصحي كجزء من منظومة التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرة إلى أن القوة التي نراها في وجوه الناجيات هي انعكاس لروح الأمل والإصرار التي تميز مجتمعنا.

وقالت معاليها: «إن هذه المبادرة الإنسانية تعكس ما زرعه فينا الآباء المؤسسون من قيم التكافل والعطاء، وتبرز مكانة المرأة في مجتمعنا بوصفها مصدر الإلهام والقوة والأمل. إن التوعية ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب مجتمعي يتشارك فيه الجميع لحماية الحياة وصون الأسرة وتعزيز الوعي والوقاية».

وأضافت معاليها: إن الهيئة، من خلال برامجها المجتمعية وشراكاتها التطوعية، تسعى إلى بناء بيئة داعمة للمرأة في كل مراحل حياتها، وتمكينها نفسياً واجتماعياً وصحياً، مؤكدة أن مسيرة الأمل الوردي أصبحت رمزاً سنوياً لتكاتف المجتمع حول قيم الإنسانية والأمل والعافية.

من جانبها، أكدت ريم عبيد العوابد، مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، أن «مسيرة الأمل الوردي» تجسد روح دبي المجتمعية القائمة على التكاتف والدعم الإنساني، مشيرة إلى أن التوعية الصحية تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة المجتمعية التي تعزز جودة الحياة.

كما قالت كوثر الرحالي، قائد فريق عباقرة التطوع: «نفخر بشراكتنا المستمرة مع هيئة تنمية المجتمع في تنظيم هذه الفعالية الإنسانية، التي تعكس التزامنا كمتطوعين بدعم قضايا الصحة النفسية والمجتمعية.

فمشاركتنا في مسيرة الأمل الوردي هي امتداد لرسالتنا في نشر ثقافة العطاء، وتعزيز روح التضامن مع كل من يواجه تحديات صحية، وخصوصاً النساء المكافحات في رحلة التعافي».