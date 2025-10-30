«الموارد البشرية لحكومة دبي» تكرّم الفائزين في الجوائز البحثية 2025

كرّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الفائزين في جوائزها البحثية لعام 2025. وشهدت الدورة الأولى مشاركة واسعة، تمثلت في 70 بحثاً من 27 جهة حكومية وأكاديمية، بينها 11 بحثاً لطلبة الجامعات.

وأكد عبدالله الفلاسي، مدير عام الدائرة، أن البحث العلمي يعد محركاً رئيساً لتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار في العمل الحكومي.

وقال: «يسعدنا النجاح اللافت للدورة الأولى التي نعدّها منصة استراتيجية، تسهم في بناء منظومة موارد بشرية مستدامة، قائمة على المعرفة والإبداع، وتزوّد صناع القرار بحلول علمية تطبيقية».

وأضاف أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس وعي المؤسسات بأهمية تحويل البحث العلمي إلى ممارسة مؤسسية منهجية، موضحاً أن عملية التقييم تمت بشفافية، وبالتعاون مع نخبة من الأكاديميين، وفق معايير دقيقة، شملت الابتكار والمنهجية وقابلية التطبيق.

من جانبه، تناول خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، في كلمته «الاستثمار في الإنسان ومستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي»، أهمية تنمية المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية، وبناء اقتصاد المعرفة.

وأوضح أن التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم، تفرض على المؤسسات تعزيز جاهزيتها، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة، وأن دبي تمتلك منظومة متكاملة تدعم الابتكار، وتستثمر في الإنسان، باعتباره المورد الأثمن لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وقدّمت الدكتورة أميرة كمالي، مدير مشروع الجوائز البحثية، عرضاً لأبرز إحصاءات الدورة الأولى، موضحة أن 49 بحثاً استوفى الشروط، وأن الباحثين الإماراتيين شكّلوا 78 % من المشاركين.

فيما بلغت نسبة الإناث 57 %. كما بيّنت أن 57 % من الأبحاث كانت لحملة الماجستير والدكتوراه، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية البحث العلمي في تطوير سياسات الموارد البشرية ودعم القرار الحكومي.

وأُعلن خلال الحفل عن الفائزين في محاور الجائزة الأربعة:

جودة حياة الموظف في بيئة العمل: موزة الزعابي – جامعة حمدان بن محمد الذكية.

المهارات الوظيفية والتعلم مدى الحياة: محمد إسماعيل العمارين – هيئة الصحة بدبي.

إدارة الموارد البشرية: الواقع والتحديات والمستقبل: الرائد د. طلال حسين العوضي – الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي.

تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في حكومة دبي: جمعة المطوع – دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.