شرطة دبي تحصد جائزة دولية للتعليم الإلكتروني

فازت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للتدريب، بجائزة الجمعية الدولية للتعليم الإلكتروني، وذلك عن فئة التجربة التعليمية الرقمية، خلال حفل التكريم الذي أقيم في العاصمة المجرية بودابست.

وتمنح جوائز IELA سنوياً لأفضل المشاريع والمبادرات المبتكرة في مجال التعلّم الرقمي والتدريب والتعليم المعزَّز بالتكنولوجيا على مستوى العالم، تقديراً للجهات التي تحقق إنجازات نوعية في تطوير منظومات التعليم الإلكتروني وتطبيقاته.

ويعكس هذا الفوز التزام شرطة دبي المستمر بالتميز والابتكار في مجال التدريب، من خلال توظيف أحدث التقنيات التعليمية لتعزيز كفاءة كوادرها وتمكينهم معرفياً ومهارياً. كما يؤكد هذا الإنجاز مكانة شرطة دبي الرائدة عالمياً في تطوير منظومة التدريب الشرطي الرقمي.

وأكد العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن فوز شرطة دبي بهذه الجائزة يأتي تتويجاً لجهود مستمرة في تطوير منظومة التدريب وتبني أحدث أساليب التعليم الإلكتروني، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتدريب تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الابتكار والتطوير محوراً رئيسياً في العمل الشرطي.