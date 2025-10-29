شرطة دبي تؤكد إسعاد المتعاملين بتقديم خدمات متميزة

أكد اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعاتهم وتنال رضاهم وتعزز جودة حياتهم.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة نايف ضمن برنامج النزول الميداني على مراكز الشرطة في الإمارة، بحضور اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد سلطان عبدالله العويص، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون مراكز ديرة، والعميد الخبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، ونائبه العقيد محمد مسعود الشحي، وعدد من الضباط.

وأوضح اللواء حارب الشامسي أن منطقة نايف تعد من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، ما يستلزم تسخير كافة الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، وخاصة أن المنطقة تتضمن العديد من البنوك والصرافات والمحال التجارية، إضافة إلى العديد من الفنادق والمراكز التجارية، أبرزها سوق الذهب، وسوق مرشد.

واطلع اللواء الشامسي خلال زيارته للمركز على تقارير الأداء للربع الثالث من العام الجاري، وناقش نتائج المعاملات الجنائية وملفات القضايا المختلفة، ضمن جهود متابعة سير العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية للمراكز.

كما استمع اللواء الشامسي إلى شرحٍ حول مؤشرات الأداء ونتائج قياس الخدمات المقدمة في مراكز الشرطة، مؤكداً أهمية الاستمرار في عمليات التحسين والتطوير للوصول إلى منظومة عمل أمنية متكاملة تواكب تطلعات القيادة، منوهاً بما أظهرته المراكز من أداء متميز وكفاءة عالية في التعامل مع مختلف القضايا.

وفي ختام زيارته شدد اللواء الشامسي على ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع، وأهمية متابعة سير العمل في مراكز إسعاد المتعاملين، للتواصل المباشر مع متعاملي شرطة دبي، والتعرف إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم وآرائهم التطويرية، مشيراً إلى أن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات، بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.