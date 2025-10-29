«شباب دبي الرقمية» يشارك في منتدى المهنيين لتعزيز دورهم في تصميم مدن المستقبل

شارك «مجلس شباب دبي الرقمية» في خلوة الشباب المصاحبة لفعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، والتي أقيمت في مدينة إكسبو دبي.

وعلى هامش القمة عقدت الخلوة الشبابية، برعاية المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومدينة إكسبو دبي، بمشاركة 120 شاباً وشابة من أكثر من 40 مدينة حول العالم، لمناقشة رؤى ومبادرات الشباب في التنمية الحضرية، والابتكار، والاستدامة، وتعزيز دورهم شركاء فاعلين في تصميم مدن المستقبل الذكية والمستدامة.

وشارك مجلس شباب دبي الرقمية ضمن محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث ناقش مجموعة من الموضوعات الداعمة لرؤية دبي الرقمية في تسريع التحول الرقمي للمدن بطريقة آمنة وسيادية،يقودها الابتكار الشبابي. وشملت المحاور اعتماد نماذج شاملة للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، وبناء بنية رقمية آمنة وذات سيادة تحمي البيانات وتدعم الابتكار، إضافة إلى استكشاف دور الروبوتات والأنظمة الذاتية في تطوير الخدمات الحضرية وتمكين الشباب من قيادة إنجازات مستقبلية مبتكرة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي، ومتطلبات الحوكمة الأخلاقية، وضمان العدالة في الوصول إلى التقنيات المتقدمة.

وأشاد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، بهذه الخلوة والموضوعات المطروحة فيها وقال: «الشباب هم طاقة دبي المتجددة، وعقلها المبدع، وروحها الطموحة التي لا تعرف المستحيل، ومن خلال نقاشات كالتي تجري في هذه الخلوة تتعزز لديهم ملكة الانفتاح على التجارب العالمية وتبادل الخبرات، بما يخدم الجميع، ففي دبي لا ننظر إلى تمكين الشباب كونه شعاراً يردد في المناسبات، بل هو نهج راسخ في مسيرة دبي وسيرة حية لقيادتنا الرشيدة عبر كل المراحل التي مرت بها مسيرتنا الوطنية. نؤمن في دبي الرقمية بأن الابتكار الحقيقي يولد من بيئة تحتضن الشباب وتمنحهم الثقة والمساحة للتجربة والإبداع، فهؤلاء الشباب قادرون على صنع الفرص عندما يجدون الدعم والتمكين، وهم لا يواكبون التغيير فحسب، بل يقودونه بفكرهم المتجدد وطاقاتهم الخلاقة، لذا فإن مشاركتهم في مثل هذه المنتديات الدولية تعكس الوجه الإنساني والمعرفي لدبي، المدينة التي جعلت من الابتكار أسلوب حياة، ومن تمكين الأجيال الشابة جسراً نحو المستقبل».

وأكدت ريم الفلاسي، رئيس مجلس شباب دبي ومجلس شباب دبي الرقمية، أهمية المشاركة في هذه الخلوة، بقولها: «تشكل خلوة الشباب منصة فريدة للتواصل مع شباب من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات، ومناقشة أفكار مبتكرة، تسهم في صياغة حلول عملية تدعم متخذي القرار.