لطيفة بنت محمد تزور «الخلوة الشبابية» و«منتدى الشباب المهنيين»

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «الخلوة الشبابية» و«منتدى الشباب المهنيين»، المقامين على هامش قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 في مدينة إكسبو دبي، حيث التقت سموها بالشباب المشاركين واطلعت على خطط عمل الفرق والمخرجات الأولية للنقاشات الشبابية.

وتقام «الخلوة الشبابية» بتنظيم مجلس دبي للشباب، وبرعاية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومدينة إكسبو دبي، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية ضمن ستة محاور رئيسية تشمل: الاقتصاد، والنقل، ودبي الرقمية، والأمن، والاستدامة، وتنمية المجتمع، بهدف تمكين الشباب من تصميم حلول مبتكرة لتحديات المدن المستقبلية.

كما ينعقد منتدى الشباب المهنيين على هامش القمة، بمشاركة شباب من مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ، بهدف تعزيز فرص التبادل المعرفي وتمكين الكفاءات الشابة من المشاركة في صياغة مستقبل المدن وتعزيز تنافسيتها.

وخلال الزيارة استمعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح حول بعض مشروعات الفرق الشبابية المشاركة في الحدث العالمي، إضافة إلى رؤاهم وتوصياتهم العملية لتحسين جودة الحياة في المدن، كما اطلعت سموها على النماذج الأولية التي يجري تطويرها بدعم من قادة القطاعات والجهات الحكومية الشريكة.

ويشارك في أعمال البرامج الشبابية المصاحبة للقمة 120 شاباً وشابة من دبي ومن مختلف دول المنطقة والعالم، يسهمون عبر أفكارهم ومشروعاتهم في دعم مستهدفات دبي وتعزيز ريادتها العالمية في تبني الحلول المبتكرة وتعزيز دور الشباب في صناعة القرار.