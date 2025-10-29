بلدية دبي تطلق رؤية شاملة لبناء المدن الجاهزة للمستقبل

أطلقت بلدية دبي، أمس، «تقرير البلدية الاستباقية: صناعة المستقبل من خلال الإشارات الناشئة»، الذي يقدم رؤى شاملة للعمل البلدي وأطراً مبتكرة للتنمية الحضرية لبناء مدن جاهزة للمستقبل.

وذلك خلال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات (APCS) 2025، في إكسبو دبي من 27 - 29 أكتوبر الجاري. ويعكس إطلاق هذا التقرير القدرات المؤسسية الراسخة والمنظومة الاستراتيجية المتقدمة التي أرستها بلدية دبي في مجال الاستشراف كونه جزءاً لا يتجزأ من عملياتها لصناعة المستقبل، وذلك من خلال خطة استشرافية طموحة، وشبكة مؤشرات للرصد المبكر، وقدرات تحليلية متفوقة.

ويقدم هذا التقرير، باعتباره ثمرة لهذه المنظومة المتكاملة، إطاراً عملياً لمساعدة البلديات على استباق التغيرات المستقبلية، وتحويل الإشارات الضعيفة إلى فرص، وتوسيع نطاق المشاريع التجريبية الناجحة لتصبح مبادرات شاملة تحدث أثراً إيجابياً على مستوى المدينة.

كما يشكل خارطة طريق لترسيخ ثقافة الاستشراف ضمن العمل البلدي والأنظمة الحضرية والخدمات التي تقدمها البلدية، وذلك في خطوة تعكس تجربة دبي في تجاوز أفضل الممارسات العالمية، وصناعة ممارسات مستقبلية بصفتها مدينة نموذجية شاملة للمستقبل.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يعكس هذا التقرير رؤية قيادتنا الرشيدة في صون المجتمع وتعزيز جودة الحياة اليوم، وجعل معايير المستقبل واقعاً يعيشه الناس، ويوفر أدوات عملية للبلديات من أجل استباق التغيرات، ودمج تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، ووضع رفاهية الإنسان في صميم صنع القرار.

وهدفنا أن نقدم هذا التقرير اليوم ليكون مرجعاً عالمياً لصناع السياسات والمخططين الحضريين والمتخصصين في العمل البلدي الراغبين في بناء مدن ومجتمعات مرنة ومستدامة تتمحور حول الإنسان، ونقل تجربة دبي وتأثيرها في وضع معايير مستقبلية لتصميم المدن. ومن خلال التعاون والاستشراف، تواصل دبي ترسيخ ريادتها مدينة نموذجية، وحاضنة لصياغة معايير جديدة ورائدة ومبتكرة في تصميم مدن المستقبل».

التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة ورفاهية الإنسان في صميم صنع القرار