14 مدينة عالمية على طاولة نقاش غرف دبي لبحث فرص التجارة والاستثمار

نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة لبحث الفرص التجارية والاستثمارية مع 14 من رؤساء البلديات ومسؤولي مدن عالمية ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025.

وشارك في طاولة النقاش المستديرة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ورؤساء بلديات ومسؤولون من 14 مدينة ومنطقة إدارية حول العالم شملت كلاً من، شمال ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثينا في اليونان، إلى جانب مدينة بلباو في إسبانيا، وسراييفو في البوسنة والهرسك، ويريفان في أرمينيا، ونيقوسيا في قبرص، وكمبالا في أوغندا، وسورات في الهند، وباريس في فرنسا، بالإضافة إلى أكرا في غانا والدار البيضاء في المغرب، وبغداد في العراق، وكل من بيروت وجبل لبنان في لبنان.

وقال محمد لوتاه: «تقدم دبي نموذجاً يحتذى في مواءمة الخطط والمشاريع الاقتصادية مع التنمية الحضرية، حيث شكلت كل مرحلة من مراحل توسع الإمارة، من الموانئ إلى المطارات، ومن المناطق اللوجستية إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات العامة، ركائز متكاملة تربط بين الاستثمار في البنية التحتية وتحفيز نمو التجارة الخارجية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف: «تسهم العلاقات التجارية الوثيقة التي بنتها دبي مع دول العالم في رسم المعالم الحضرية للإمارة، حيث أثبتت النجاحات التي تحققها في كل المجالات أن التناغم بين التجارة والتخطيط والابتكار يُسرع من وتيرة النمو العمراني، ويستقطب المزيد من الاستثمارات، ويرسخ مقومات التنوع والمرونة الاقتصادية».