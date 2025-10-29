2500 خبير ومتخصص من 100 دولة في منتدى دبي للمستقبل 18 نوفمبر

محمد القرقاوي: الحدث العالمي محطة لتحليل التحولات الكبرى والإسهام في تصميم مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للإنسان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنعقد فعاليات الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومؤسسات استشراف المستقبل، يومي 18 و19 نوفمبر 2025 في متحف المستقبل، بمشاركة أكثر من 2500 من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف قطاعات المستقبل من نحو 100 دولة حول العالم.

ويتضمن برنامج المنتدى هذا العام 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية على مدى يومين تستضيف أكثر من 200 متحدث، لتسليط الضوء على أبرز الاتجاهات والفرص المستقبلية ضمن 5 محاور رئيسية، تشمل: نظرة متعمقة في المستقبل، واستكشاف المجهول، ومستقبل المجتمعات، ومستقبل الصحة، ومستقبل الأنظمة.

ويشهد المنتدى مشاركة نحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في استشراف المستقبل، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، والمستثمرين وممثلي المؤسسات والهيئات الدولية، والأكاديميين المتخصصين في مختلف القطاعات المستقبلية.

كما يتضمن منتدى دبي للمستقبل 2025 أكثر من 20 ورشة عمل حول مختلف مجالات المستقبل بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية والجهات الحكومية، إضافة إلى تنظيم 7 تجارب وفعاليات متنوعة لزوار المنتدى، تتضمن عروضاً تفاعلية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز.

فرص وتحديات

وأكد معالي محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا الحدث العالمي أصبح محطة سنوية تجمع قادة الفكر وصناع القرار ومصممي المستقبل من مختلف دول العالم في دبي، لتحليل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم واستشراف ما تحمله من فرص وتحديات، والإسهام في تصميم مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للإنسان.

وقال معاليه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أصبحت دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية ثابتة لتجمع خبراء وصناع ورواد المستقبل، ومكاناً رئيسياً تتكامل فيه الجهود والأفكار لصناعة مستقبل أفضل للإنسانية».

وأضاف معاليه: «نجح المنتدى على مدى دوراته السابقة بإطلاق العديد من الحوارات العالمية المهمة حول مختلف الفرص المستقبلية والخروج بأفكار وتوصيات بناءة وواقعية تستهدف رفع جودة حياة المجتمعات وأداء الحكومات والاقتصادات واتخاذ قرارات مستقبلية واعية ومدروسة.

ويعمل المنتدى على تحويل نتائج حواراته إلى مسارات عملية تعزز جاهزية الدول والمؤسسات لمتغيرات العالم المتسارعة، وتسهم في بناء منظومات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة».

جوائز

وسيشهد هذا الحدث العالمي الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى من «جوائز دبي لاستشراف المستقبل» التي تم الإعلان عن إطلاقها العام الماضي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للاحتفاء بالمبتكرين والمتميزين ورواد الاستشراف ومصممي المستقبل وأصحاب الرؤى المستقبلية والأفكار المبدعة من حول العالم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم النوعية في ثلاثة مجالات رئيسية، هي أسس استشراف المستقبل ونظرياته.

واستشراف مستقبل المجتمعات، واستشراف مستقبل البيئة. وعلى هامش انعقاد المنتدى سيتم تنظيم الدورة العاشرة من مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» التجمع العالمي الأكبر والأكثر تنوعاً للمبتكرين والمواهب الأكاديمية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025، في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي.

وسيتم عرض أفضل 100 مشروع مبتكر من بين أكثر من 3000 مشاركة من الطلاب والخريجين الجدد والأساتذة المسجلين في أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة حول العالم. وفي ختام المبادرة سيتم اختيار 5 مبتكرين استثنائيين وتكريمهم ودعمهم لتطوير أفكارهم المبتكرة وتطبيقها على أرض الواقع.

وسيشهد المنتدى للمرة الأولى هذا العام تنظيم «يوم المنتديات التخصصية» يومي 17 و20 نوفمبر، والذي سيقدم حلقات نقاشية متخصصة تقدمها العديد من المؤسسات الحكومية والبحثية لمناقشة مختلف المواضيع المتنوعة المعنية بالمستقبل، بما في ذلك الاستشراف والأمن الدولي، والاستشراف والعمل الخيري الاستراتيجي، والاستشراف والاستجابة المناخية، واستشراف المستقبل والمقتنيات الذكية، وإعلام المستقبل، وغيرها الكثير.

المنتدى بالأرقام:

70جلسة حوارية وكلمة رئيسية على مدى يومين

200متحدث يسلطون الضوء على أهم الاتجاهات والفرص المستقبلية

5محاور رئيسية لجلسات المنتدى تشمل نظرة متعمقة في المستقبل واستكشاف المجهول ومستقبل المجتمعات ومستقبل الصحة ومستقبل الأنظمة

100مؤسسة دولية متخصصة في استشراف المستقبل

20ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسات بحثية وأكاديمية

7تجارب وفعاليات تتضمن عروضاً تفاعلية باستخدام أحدث التقنيات

3فائزين سيتم تكريمهم بالدورة الأولى من جوائز دبي لاستشراف المستقبل