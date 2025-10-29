لطيفة بنت محمد تكرم مؤسسات ومنصات إعلامية وطنية

كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ترافقها منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، مؤسسات ومنصات إعلامية وطنية.

وشمل التكريم كلاً من: مؤسسة دبي للإعلام، وتسلّم التكريم، محمد الملا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ووكالة أنباء الإمارات، وتسلّم التكريم، جمال ناصر الصويدر، المدير العام بالإنابة، وشبكة أبوظبي للإعلام، وتسلّم التكريم، راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للشبكة، كذلك شمل التكريم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتسلّم التكريم، سالم علي الغيثي، مدير الهيئة.

كما كرّمت سموها كلاً من: إذاعة الأولى وتسلّم التكريم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وتسلّم التكريم ناصر اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة.

كما كرّمت سموها صحيفة «البيان»، وتسلّم التكريم حامد بن كرم، رئيس التحرير، وصحيفة الاتحاد، وتسلّم التكريم، حسين الحمادي، مدير التحرير، و«صحيفة الخليج»، وتسلّم التكريم، رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي، وصحيفة «الإمارات اليوم» وتسلّم التكريم، إبراهيم شكرالله، رئيس التحرير، وصحيفة الوطن، وتم منح التكريم إلى د. عبدالرحمن الشميري، رئيس التحرير.

وشمل التكريم أيضاً: شبكة الإذاعة العربية وتسلّم التكريم محمود الرشيد، مدير عام الشبكة، وراديو الرابعة وتسلّم التكريم الإعلامي عبدالله الكعبي، وإذاعة رأس الخيمة، وتم منح التكريم إلى محمد غانم، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة.

وشمل تكريم المؤسسات الإعلامية الإماراتية أيضاً كلاً من منصة دبي بوست، وتسلّم التكريم سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي بمؤسسة دبي للإعلام، ومجموعة برق الإمارات، وتسلّم التكريم سلطان خالد صفر، مسؤول إدارة العمليات، وشبكة عميد الإمارات.

وتسلّم التكريم أحمد المرزوقي، المؤسس والمدير العام، ومجموعة فرسان الإمارات وتسلّم التكريم الدكتور خالد بن ضحي الكعبي، مدير عام المجموعة، ومنصة مصدر نيوز وتسلّم التكريم سيعد الشحي، المؤسس والمدير العام للمنصة.

كما شمل التكريم: منصة العين الإخبارية وتسلّم التكريم أحمد العلوي، رئيس التحرير، ومنصة بوست الإمارات وتسلّم التكريم منذر المزكي، مالك ومؤسس المنصة، وشبكة أبوظبي الإخبارية وتسلّم التكريم خليفة السلامي، مؤسس ومدير عام المنصة، وموقع الشارقة 24، وتسلّم التكريم فاطمة إبراهيم، رئيسة التحرير، ومنصة سكتون الإمارات، وتسلّم التكريم أحمد طالب، مؤسس ومدير عام المنصة.

وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع ممثلي الجهات المكرمة، الذين توجهوا بدورهم بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة.

مؤكدين أن هذا التكريم يضعهم أمام مزيد من المسؤولية تجاه الارتقاء بإعلامنا الوطني، وتأكيد مواكبته للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيد العالمي، ليكون إعلام الإمارات خير سفير ينقل للعالم رسالتها الداعية إلى نشر أسباب الخير والسلام والهادفة لترسيخ مقومات التقدم والازدهار.

نضج مهني

من جانبها، أكدت منى غانم المرّي أن تكريم المؤسسات الإعلامية الوطنية في هذا الحدث السنوي يأتي تقديراً لجهودها المتميزة في أداء رسالتها بمسؤولية وكفاءة، بمداد من عمق الانتماء للوطن وحرص على المشاركة بدور فاعل في رفعته، مشيرة إلى أن الإعلام الإماراتي اليوم يشهد مرحلة من النضج المهني والتكامل المؤسسي تواكب التطور الشامل الذي تشهده الدولة.

وقالت منى المري: «الإعلام الإماراتي، بفضل كفاءاته وإيمانه برسالته المجتمعية، أثبت أنه شريك في صياغة حاضر الدولة ورسم ملامح مستقبلها، مساهماً في ترسيخ الصورة المشرقة للإمارات كأنموذج يحتذى به في التقدم والابتكار والإنسانية.

ولا شك أن الإعلام الوطني أثبت قدرته على التعامل مع التحولات المتسارعة في المشهد العالمي، مستفيداً من التطورات التكنولوجية والرقمية، ليبقى قريباً من المتلقي ومعبّراً عن أولوياته وتطلعاته. مؤسسات الإعلام الوطني ستظل رافداً رئيساً في تعزيز الحضور الإيجابي المؤثّر للإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأوضحت منى المري أن المرحلة المقبلة تتطلب من الإعلام الوطني مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مهنية، قائلة: «نحن أمام مرحلة جديدة من التطوير الطموح، والإعلام شريك يحمل جانباً من مسؤولية إنجاح الجهود الساعية لتحويل هذا الطموح إلى نجاحات وإنجازات جديدة... فمن المهم الحفاظ على روح المبادرة والابتكار، وتطوير أدواتنا المهنية لتبقى رسالة إعلام الإمارات على مستوى الأهداف والفرص التي تحملها رؤيتها للمستقبل».

تقدير العطاء

ووجهت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، التهنئة لكل الجهات الإعلامية الوطنية التي شملها التكريم الذي أوضحت أنه يأتي ضمن نهج النادي في تقدير العطاء الإعلامي الوطني، وإبراز النماذج المهنية التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وقالت: «تكريم المؤسسات الإعلامية الوطنية يأتي احتفاءً بالمنجزات التي حققتها على مدار عقود من العمل الدؤوب والمخلص، ورسالة تقدير لكل من يتفانى في القيام بدوره في الميدان الإعلامي على الوجه الأمثل».

وأضافت: «الإعلام الإماراتي في تطور مستمر أكسبه ثقة القارئ والمشاهد والمستمع، بفضل التزامه بالمصداقية والموضوعية، وبقدرته على نقل صورة واقعية لمسيرة الدولة وإنجازاتها ولما يدور حولنا من أحداث ومستجدات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، ونأمل أن يشكّل هذا التكريم حافزاً جديداً لمزيد من الإبداع في أداء الرسالة على نحو يحتذى به في مجال التميز الإعلامي».

