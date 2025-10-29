شرطتا دبي وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون الأمني

التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وحضر اللقاء اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد إبراهيم أحمد بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.