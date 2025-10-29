«مورو» يوقع مذكرة تفاهم لتوسيع خدمات الذكاء الاصطناعي

وقع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «دل تكنولوجيز» بهدف تسريع تطوير الجيل الجديد من البنية التحتية السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقّع المذكرة، بحضور المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، كل من محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، ووليد يحيى، المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في شركة «دل تكنولوجيز».

وبموجب هذه المذكرة ستستفيد «مورو» من البنية التحتية الشاملة للذكاء الاصطناعي وخوادم «باور أدج» من «دل» لتعزيز أداء منصتها السحابية وكفاءتها التشغيلية. ومن خلال دمج حلول الحوسبة المتقدمة وإدارة البيانات الذكية، تسعى «مورو» إلى تمكين المؤسسات من تسريع التحليل واتخاذ القرار وتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات السحابية القابلة للتوسع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس مروان سالم بن حيدر: «يمثل هذا التعاون خطوة محورية في مسيرة تطوير البنية التحتية السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى مورو، ويجسد هذا التعاون التزامنا بتعزيز قدراتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة وآمنة ومستدامة تسهم في تمكين المؤسسات من تحقيق أداء متفوق وتجارب رقمية متقدمة، بما يتماشى مع رؤية دبي لبناء اقتصاد رقمي ذكي ومتكامل».

وقال وليد يحيى: «تلتزم دل تكنولوجيز بدعم شركائها في رحلتهم نحو التحول الرقمي من خلال حلول متطورة وقابلة للتوسع، ويعكس تعاوننا مع مورو التزامنا المشترك بدفع الابتكار وتعزيز الاعتماد على البنى التحتية الذكية للذكاء الاصطناعي».

وستسهم هذه الشراكة في تمكين «مورو» من تقديم خدمات سحابية عالية الأداء تجمع بين المرونة والذكاء، وتواكب احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الابتكار التكنولوجي وتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.