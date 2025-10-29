منى المري: توجيهات محمد بن راشد أن يكون الإعلام الإماراتي صوتاً للوطن وشريكاً في التنمية

ألقت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام الإماراتي، في مستهل أعمال النسخة العاشرة من منتدى الإعلام الإماراتي، كلمة رحبت فيها بالحضور.

مؤكدة أن الحدث أصبح بفضل توجيهات ورعاية القيادة الرشيدة منصة رئيسة للحوار حول سبل الوصول بإعلام الدولة إلى آفاق أرحب من التميز.

وقالت، إنه منذ انطلاق منتدى الإعلام الإماراتي قبل عشر سنوات كانت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، محددة وواضحة، وهي أن يكون الإعلام الإماراتي صوتاً للوطن، وشريكاً في التنمية.

ولفتت إلى أن اختيار متحف المستقبل ليكون مقر النسخة العاشرة من المنتدى رسالة تؤكد أن مستقبل الإعلام سيظل مرتبطاً بإيمان صُناع الإعلام الوطني بالابتكار، وبقدرة شعب الإمارات على التعامل مع التحولات المتسارعة المحيطة دون أن نفقد هويتنا أو قيمنا، التي نعتز بها.

وأشارت منى المري إلى أن المنتدى ينعقد قبيل احتفالات الشهر الوطني، والذي يضم تحت مظلته عدداً من المناسبات الوطنية المهمة، مؤكدة أن الإعلام الإماراتي كان وسيظل جزءاً أصيلاً من حكاية الوطن، وشريكاً في صنع مستقبله المزدهر.

منوهة بالأثر الكبير لـ«حملة زايد وراشد»، التي تنطلق للعام الثاني على التوالي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي اعتباراً من 3 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2025، تعبيراً عن عمق تقدير شعب الإمارات لرمزين خالدين من رموز الوطن، وهما المغفور لهما، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

روح الفريق

ولفتت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام إلى أن دعم وسائل الإعلام للمبادرات الوطنية مع التحلي بروح الفريق الواحد يجسد مدى التزام مجتمع الإعلام الإماراتي الحقيقي بالرسالة النبيلة، التي تحملها في ترسيخ قيم الانتماء والولاء، ونقل صورة واضحة عن إنجازات الوطن ونجاحاته.

ودعت القائمين على العمل الإعلامي الوطني لمواصلة العمل معاً من أجل دفع مسيرة التطوير والابتكار، والاستثمار في المواهب وشباب الإعلاميين والأدوات الرقمية، والعمل على بناء خطاب إعلامي مؤثر، يبرز النموذج الحضاري والتنموي والإنساني الفريد لدولة الإمارات.

