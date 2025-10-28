عبدالله بن زايد: بتوجيهات محمد بن راشد نواصل غرس شغف المعرفة في أبنائنا

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المتواصل ورؤيته الملهمة لمسيرة التعليم في دولة الإمارات.

وأكد سموه أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل بوصلةً للعمل التربوي والتعليمي، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للمعرفة والإبداع والابتكار.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شكراً سيدي على دعمكم ورؤيتكم الملهمة لمسيرة التعليم، وبتوجيهاتكم سنواصل مع كوادرنا التربوية غرس شغف المعرفة في قلوب أبنائنا ليصنعوا المستقبل الذي يليق بالإمارات".