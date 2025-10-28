محمد بن راشد: مدارسنا اليوم هي مستقبلنا غداً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التطوير الذي تشهده العملية التعليمية في دولة الإمارات يعكس الرؤية الوطنية لبناء أجيال تمتلك المعرفة والقيم والهوية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى مجمع زايد التعليمي في الورقاء، حيث أشاد سموه بما وصلت إليه المدارس الحكومية من تقدم يعكس شمولية المناهج والأنشطة والبيئة التعليمية.

مشيراً سموه إلى أن المدرسة الإماراتية اليوم تمثل نموذجاً متكاملاً، تُدمج فيها الهوية الوطنية في اليوم الدراسي، وتُعد الأنشطة الرياضية جزءاً من جودة حياة الطلبة، والمعرفة الاقتصادية جزءاً من المناهج اللاصفية، كما يُعد الإبداع في القراءة والكتابة والفنون أساساً في بناء الشخصية، وفهم رؤية الإمارات وتوجهاتها جزءاً من أدوات التدريس اليومية.

ونوه سموه بمتابعة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، التي بدأت تُحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في ملف التعليم، مشيراً إلى أن نتائج هذا التحول ستتضح بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أثناء زيارة مجمع زايد التعليمي في الورقاء اليوم.. مدرسة حكومية تلخص التطوير الذي تشهده العملية التعليمية والتربوية.. حيث الهوية الوطنية جزء من اليوم الدراسي.. والأنشطة الرياضية جزء من جودة حياة الطلاب.. وشرح الحياة الاقتصادية جزء من المناهج اللاصفية.. والإبداع في القراءة والكتابة والفنون جزء من بناء شخصية طلابنا.. وفهم رؤية الإمارات وتوجهاتها جزء من أدوات التدريس اليومية".

وأضاف سموه: "متابعة الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد بدأت في إحداث تحول إيجابي كبير في ملف التعليم.. تحول نتفاءل بنتائجه خلال السنوات القادمة بإذن الله".

وختم سموه: "مدراسنا اليوم هي مستقبلنا غداً.. وطلابنا اليوم هم قادة مسيرتنا خلال سنوات قليلة.. ورأينا اليوم بحمد الله ما يسرنا ويسعدنا.. وفَّق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد" .