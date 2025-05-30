3 جوائز لـ«دبي للإعلام» في «آسيا والمحيط الهادي للبث»

حصدت «دبي للإعلام» ثلاث جوائز رفيعة ضمن جوائز آسيا والمحيط الهادي للبث 2025، عن فئات الإنتاج المتعدد المنصات للإذاعة والتلفزيون، وإنتاج الواقع الافتراضي، ومنصات البث الرقمي «أو، تي، تي»، لتحقق بذلك إنجازاً عالمياً رفيعاً يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل، وتسلم الجوائز محسن حسن مدير الإذاعات في دبي للإعلام.

وقال سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام: «إن المؤسسة تستلهم دائماً فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة الاهتمام بالأصالة والمعاصرة معاً، والعمل على الاستفادة من المستحدثات التقنية لترسيخ ريادة دبي في المجالات كافة».

وأضاف: «إن هذا التتويج يؤكد تفوق المؤسسة في جميع مجالات الإبداع، ويعكس قدرتها على مواكبة أحدث الاتجاهات في الإعلام الرقمي، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كقوة صاعدة في مجالي الفضاء والابتكار الإعلامي، ويؤكد دورها الريادي في تقديم تجارب إعلامية متطورة تسهم في ترسيخ صورة الإمارات كدولة تقود المستقبل في الإعلام والتكنولوجيا والفضاء».

كلمة السر

وأضاف: «إن اهتمام المؤسسة بالاستفادة من كل ما هو حديث لدعم دورها التنويري يمثل منهجاً أصيلاً لممارستها الإعلامية المهنية»، مشدداً على أن التحديات التي تفرضها التطورات التقنية تتطلب دائماً شجاعة ومبادرة وتقدماً للأمام.

وأوضح أن كل إنجاز يتحقق يدخل التاريخ، ومؤسسة دبي للإعلام تنظر إلى الأمام دائماً، وتسعى إلى المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن الطموح هو كلمة السر في أي تقدم يتم إحرازه، ويعتبر بالتوازي ثمرة جهد جماعي لفريق يؤمن بالإبداع والتجديد.

وشدد على أن هذا الفوز ليس نهاية، بل هو بداية مسؤولية جديدة نحو مزيد من التميّز في مواكبة التحولات الإعلامية المتسارعة، وتقديم محتوى يليق برؤية دبي وطموح الإمارات.

وحازت «دبي للإعلام» على جائزة البث المباشر من إذاعة نور دبي، لفئة الإنتاج المتعدد المنصات للإذاعة والتلفزيون، عن تجربتها المتميزة في دمج البث الإذاعي مع المنصات الرقمية بطريقة مبتكرة، استفادت من التفاعل الذي تتيحه المنصات لتعزيز الرسالة الإذاعية، بما ينسجم مع فلسفة المؤسسة ذات العلاقة بأهمية الاستفادة من كل ما هو حديث مع الالتزام بالهوية الثقافية والحضارية الخاصة لدبي.

كما فازت المؤسسة في فئة الواقع الافتراضي والمعزز بمشروع «محمد بن زايد سات - مهمة الإمارات الفضائية»، الذي طرح تجربة بصرية حديثة استفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتصميم الديكور الهجين، مما يعد سبقاً في هذا المجال.

نموذج رائد

ويعد هذا المشروع نموذجاً رائداً في كيفية تسخير التكنولوجيا المتقدمة لسرد قصة علمية معقدة بطريقة جذابة وملهمة، مسلطاً الضوء على إنجاز إطلاق القمر الصناعي «محمد بن زايد سات» كحدث تاريخي يجسّد ريادة الإمارات في استكشاف الفضاء.

وحرصت «دبي للإعلام» لدى طرح هذا العمل الحداثي، أن تواكب تقنيات الواقع المعزز وإعادة التمثيل ثلاثي الأبعاد عالية الدقة، ما أتاح للجمهور متابعة رحلة القمر الصناعي وكأنهم في قلب الحدث، يشاركون في تجربة تفاعلية استثنائية.

واتسم ديكور هذا المشروع بأنه هجين مزج بين المسرح الفعلي والعناصر الرقمية الديناميكية، حيث لعب جدار الفيديو عالي التقنية دوراً محورياً في خلق بيئة بصرية تحاكي الفضاء.

منصة مادية

وتضمنت العناصر التصميمية الأساسية، إيجاد منصة مادية متكاملة، والاعتماد على الخلفيات الداكنة والسوداء وفرش السجاد لإبراز العمق البصري الذي يعد عنصراً مهماً يعزز الأثر في نفس المشاهد، فضلاً عن تكوين الجدران بواسطة تقنيات الفيديو بحيث تعرض شكل السماء مليئة بالنجوم، مع تراكبات رقمية واقعية، الأمر الذي شكّل في مجمله حالة بصرية مبهرة، فيها بيئة سماوية غامرة، تعزز لدى المشاهد من إحساسه بالتواجد في الفضاء الخارجي.

ونجح مصممو الديكور في تجاوز تحديات تقنية كبيرة لتحقيق التزامن والتناغم بين العناصر المادية والرقمية، إلى جانب الالتزام بتوفير تتبّع حركة دقيق في الوقت الفعلي، إذ اعتمدوا على حلول تقنية متقدمة وجهود إبداعية استثنائية، الأمر الذي أسفر عن تمكنهم من تقديم مستوى عالمي حداثي ومتوق في مجال الإعلام الغامر، الذي أصبحت «دبي للإعلام» رائدة في مجاله.

كما حظيت المؤسسة بجائزة أفضل منصة بث رقمي عن تطبيق «أوان»، الذي يكتسب شهرته من كونه أبرز المنصات الرقمية في المنطقة، ويتميز بطرح تجربة مشاهدة مرنة وشخصية، وشهد تفاعلاً واسعاً من جمهور محلي ودولي.

سالم باليوحة:

المؤسسة تستلهم فلسفة محمد بن راشد بالاهتمام بالأصالة والمعاصرة معاً

تعزيز مكانة دبي والإمارات كقوة صاعدة في الفضاء والابتكار الإعلامي

التحديات التي تفرضها التطورات التقنية تتطلب شجاعة ومبادرة وتقدماً للأمام

الطموح هو كلمة السر والنجاح ثمرة جهد جماعي لفريق يؤمن بالإبداع والتجديد