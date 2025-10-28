تسجيل وقف «ديهاد» للأعمال الخيرية

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن تسجيل وقف «ديهاد» ضمن منظومة الأوقاف التعليمية في الإمارة، حيث خصصت منظمة ديهاد المستدامة المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، رخصتها وقفاً خيرياً دائماً على عموم الخير.

وتتم إدارة الوقف وفق أحكام الوقف الخيري الدائم وضوابطه الشرعية، بما يضمن استدامة الريع وتعظيم أثره الإنساني والتنموي. كما تُوجّه عوائده لدعم المبادرات التعليمية والمشروعات الإنسانية التي تُعنى ببناء الإنسان وتمكينه بالعلم والمعرفة، وتعزيز دوره في خدمة مجتمعه.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً ملهماً للتكامل بين القطاعين الخيري والتنموي، حيث يعكس وقف ديهاد وعياً عميقاً بأهمية التعليم في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.

كما يجسّد رؤية دبي في توسيع مفهوم الوقف ليشمل مجالات التنمية والمعرفة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق أثر مستدام يخدم الأجيال القادمة.

وأضاف المطوع أن المؤسسة لا تدخر جهداً في تطوير آليات الوقف وتوسيع استثماراته ليشمل المشاريع التنموية والتعليمية والخيرية بما يسهم في بناء الأجيال القادمة وتمكينها بالعام والمعرفة، وتزويدها بالقيم الإنسانية التي تضمن استدامة التنمية ورفعة المجتمع.

وعبّر السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس «ديساب»، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، عن فخره بتسجيل هذا الوقف لدى المؤسسة.

وقال: نفخر بأن نكون جزءاً من منظومة الأوقاف في دبي، وأن نحول رخصة «ديهاد» إلى وقف خيري دائم يكرّس عوائده لخدمة التعليم داخل الدولة وخارجها عن طريق كلية ديهاد الإنسانية وغيرها من البرامج والمبادرات التعليمية المحلية والعالمية ليبقى العلم رسالة «ديهاد» وأساس عطائها الإنساني، فالتعليم هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه الأمم، وهو السبيل الأوثق لتمكين الإنسان من تجاوز التحديات وصناعة مستقبله بكرامة واستقلالية.