«كهرباء دبي» و«فيوليا» تبحثان التعاون في تقنيات المياه

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، آن لو غينيك، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المياه في شركة فيوليا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة الموارد المائية المستدامة، والابتكار في تقنيات معالجة المياه، واستخدام الحلول الرقمية الذكية لتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وأهداف دبي الاستراتيجية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة فيوليا لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات البحوث والتطوير والابتكار التقني.

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير أبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها الهيئة في مجال قطاع المياه، بما في ذلك مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وجهودها في التحول الرقمي الشامل والابتكار في تقنيات المياه، إلى جانب تطبيق أحدث أنظمة المراقبة الذكية لإدارة الطلب وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في الاستدامة وتبني الحلول الذكية في قطاع المياه والطاقة.

وأكد معالي الطاير أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل فيوليا ينسجم مع رؤية الهيئة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، الهادفتين إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، حيث تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لتطوير البنية التحتية للمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والاعتمادية والاستدامة.

وتعمل الهيئة على تعزيز التعاون مع شركائها العالميين لتوظيف أحدث التقنيات في مجال إدارة الموارد المائية، بما في ذلك الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والأنظمة التنبؤية، والتحكم الذكي في شبكات المياه، لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأوضح معاليه أن الهيئة تتبنى نهجاً متكاملاً لإدارة المياه يرتكز على تعزيز كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع، والابتكار في تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز الأمن المائي من خلال تنويع مصادر الإنتاج وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

وأشادت آن لو غينيك بالدور الريادي لهيئة كهرباء ومياه دبي في دمج مفاهيم الابتكار والاستدامة ضمن استراتيجياتها ومشروعاتها، مؤكدة حرص شركة فيوليا على توسيع مجالات التعاون مع الهيئة لدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.