بلدية دبي تستعرض منظومتها الرقابية في قطاع التجميل

تستعرض بلدية دبي مبادراتها وخدماتها الرائدة ومنظومتها الرقابية المتكاملة والمسؤولة عن تقييم وتسجيل منتجات التجميل، والإفراج عن الشحنات، والرقابة على الأسواق المحلية، وذلك خلال مشاركتها في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط، الذي يقام بين 27 و29 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشمل مشاركة البلدية استعراض منصتها الرقمية المحدثة «منتجي بلس» والخدمات الذكية الموجهة لقطاع الأعمال، والتي توفر تجربة متعامل متميزة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل إجراءات التسجيل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، إضافة إلى مشروع «الصالون الذكي»، الذي يهدف إلى زيادة مستوى التزام الصالونات النموذجية بالإمارة.

وجعل تجربة التجميل في إمارة دبي أكثر أماناً. إلى جانب ذلك، ستعرض بلدية دبي جهود مختبر دبي المركزي ودوره الحيوي في فحص المنتجات التجميلية ومنتجات العناية الشخصية، من خلال إجراء الفحوص للكشف عن الملوثات والمواد الضارة.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أهمية المعرض كونه فرصة مهمة للتواصل المباشر مع قطاعات الأعمال من المستثمرين والمصنعين، وعرض أبرز خدمات ومبادرات وتسهيلات بلدية دبي.