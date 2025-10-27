خدمة توصيل الطرود بالطائرات بدون طيار في منطقة ند الشبا

في خطوة رائدة نحو إعادة تعريف مفهوم التوصيل الحضري، افتتحت هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وشركة كيتا درون، أمس، رسمياً مساراً جديداً لتوصيل الطرود بالطائرات بدون طيار (الدرون) في منطقة ند الشبا. حيث ستتمكّن طائرات الدرون من إيصال الطلبات الغذائية من مطاعم ومقاهي آفنيو مول في ند الشبا إلى سكان المنطقة عبر نقطة التوصيل والتي تقع في مسجد ند الشبا الكبير.

يشكّل هذا الإطلاق محطة جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للنقل الذكي والخدمات اللوجستية الجوية المتقدمة. وقام محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، بتدشين المسار رسمياً من خلال أول طلب يتم تسليمه عبر طائرة بدون طيار (درون) في منطقة ند الشبا، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في دبي، ومنهم أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبدر بوهنّاد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، إلى جانب سلطان بطي بن مجرن، وسيد إسماعيل محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالإنابة ببلدية دبي.

وفي هذا الإطار، قال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «تعكس هذه المبادرة ريادة دبي في تبنّي الابتكار الذي يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية. حيث كانت شركة كيتا درون في طليعة مطوّري هذه التكنولوجيا، ونتطلع بأن يصبح توصيل الطلبات عبر الدرون واقعاً يومياً في مختلف أنحاء الإمارة. ومن خلال تمكين ممرّات التوصيل الذكية، فإننا نُسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا في دبي».

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «يمثل هذا التعاون خطوة نوعية في مسار التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مستهدفات دبي في التحول الذكي، ويجسد نهجها الرائد في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته اليومية، إن اختيار مسجد ند الشبا الكبير كنقطة انطلاق لمشروع التوصيل يعكس رؤية متقدمة ليشمل دور المساجد في التنمية المجتمعية المستدامة، ويعبر عن مكانتها كمرافق حيوية تخدم الناس وتواكب احتياجات العصر. ونؤكد في الدائرة التزامنا الدائم بدعم المبادرات الوطنية المبتكرة بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي نموذجًا عالميًا في التنمية المتوازنة التي تجمع بين الأصالة والتجديد».

خدمة التوصيل

تشغل شركة كيتا درون حالياً أربعة مسارات في واحة دبي للسيليكون، ويُعد مسار ند الشبا خطوة رئيسية في توسيع شبكة عمليات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال ربط المناطق السكنية والتجارية بعمليات توصيل سريعة، خالية من التلامس وصديقة للبيئة. وتأتي هذه المبادرة تحت الإطار التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني، لتؤكد كيف يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تُحدث تحولاً في منظومة الخدمات اللوجستية الحضرية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والامتثال.

وقال جونوي يانغ، المدير العام لشركة كيتا درون: «تتقدم شركة كيتا درون بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة دبي للطيران المدني على دعمها المتواصل في إطلاق هذا المسار الجديد، وإلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على استضافة موقع استقبال الطلبات بالطائرات بدون طيار. ويمثل هذا الإنجاز بداية عملياتنا التجارية وتوسيع شبكة مسارات التوصيل عبر الدرون في مختلف المناطق في دبي، إن هذا المسار لا يرمز فقط إلى التقدم التكنولوجي، بل يجسد أيضاً رؤية دبي نحو الارتقاء بالمدن لتكون أكثر ذكاءً وسرعة واستدامة».