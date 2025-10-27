"طرق دبي" و"كريم بايك" توفران تأجيراً مجانياً لدراجات المشاركين في "دبي رايد"

أعلنت شركة كريم عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوفير خدمة تأجير مجاني لدراجات (كريم بايك) لجميع المشاركين في فعالية (دبي رايد) استمراراً للجهود المشتركة بين الجانبين لتسهيل المشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز في المدينة.

ويمكن للمشاركين الحصول على تصريح رحلة مجانية واحدة عبر تطبيق كريم باستخدام الرمز الترويجي (DR25)، واستلام الدراجة من إحدى محطتي (كريم بايك) المؤقتتين عند المدخل (A) لمتحف المستقبل (شارع المركز التجاري) والمدخل (E) في المنطقة السفلية لمركز دبي المالي العالمي (شارع المركز المالي)، أو من أي من أكثر من 200 محطة كريم بايك المنتشرة في مختلف أنحاء دبي.

وستكون الدراجات متاحة وفقاً لمبدأ الأسبقية من الساعة 3:00 فجراً حتى الساعة 8:00 صباحاً، مع إعفاء المشاركين من أي رسوم إضافية في حال تجاوز مدة الرحلة 45 دقيقة خلال هذه الفترة.

وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "تُعد فعالية (دبي رايد) إحدى الركائز الرئيسة لتحدي دبي للياقة، وتأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية. وتُسهم شراكتنا مع كريم بايك في تمكين مزيد من أفراد المجتمع من تبنّي وسائل تنقّل نشطة ومستدامة، انسجاماً مع أولويات الهيئة في مجالات السلامة والاستدامة وإسعاد المتعاملين".

وبدوره، قال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة كريم: "نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي للعام الرابع على التوالي لتسهيل مشاركة الجميع في فعالية دبي رايد. ومن خلال توفير دراجات كريم بايك مجاناً، نُسهم في تمكين المزيد من أفراد المجتمع من المشاركة في هذا الحدث المجتمعي المميز، وتشجيع ركوب الدراجات كوسيلة تنقّل صحية ومستدامة في دبي."

1.tتحميل أحدث إصدار من تطبيق كريم، واختيار خيار (دراجة)، ثم اختيار تصريح الرحلة الواحدة وإدخال الرمز DR25 عند الدفع، بين الساعة 3:00 فجراً و8:00 صباحاً بتاريخ 2 نوفمبر 2025.

2.tالالتقاء بنا عند المدخل (A) متحف المستقبل (شارع المركز التجاري) والمدخل (E) المنطقة السفلية لمركز دبي المالي العالمي (شارع المركز المالي)، أو استخدام أي من محطات كريم بايك المنتشرة في مختلف أنحاء دبي.

3.tيتعيّن على المشاركين إحضار الخوذات الخاصة بهم والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لفعالية دبي رايد.

4.tيجب إدخال بيانات البطاقة الائتمانية لأغراض أمنية فقط، ولن تحتسب أي رسوم خلال فترة الحدث.

وتُفتح مسارات فعالية (دبي رايد) عند الساعة 6:15 صباحاً وتُختتم عند الساعة 8:00 صباحاً، حيث تتوفر العديد من محطات كريم بايك بالقرب من مداخل الحدث لتوفير أقصى درجات الراحة للمشاركين.

يُذكر أن خدمة (كريم بايك)، التي أُطلقت بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في عام 2020، أصبحت اليوم واحدة من أكبر شبكات مشاركة الدراجات الكهربائية في المنطقة. ومنذ إطلاقها، ساهمت رحلات (كريم بايك) في تقليل انبعاث أكثر من5.7 ملايين كغ من غاز ثاني أوكسيد الكربون، أي ما يُعادل الانبعاثات الناتجة عن أكثر من 1600 مركبة خلال خمس سنوات، في إنجاز يُبرز الأثر الإيجابي لوسائل التنقّل المستدامة على جودة الحياة في المدن.