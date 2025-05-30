جائزتان عالميتان لـ «إقامة دبي»في الحوكمة الرائدة

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن فوزها بجائزتين عالميتين مرموقتين ضمن جوائز الحوكمة العالمية الرائدة «Global Good Governance Awards – 3G Awards» لعام 2025، والتي تنظمها مؤسسة كامبريدج العالمية بهدف تكريم المؤسسات المتميزة في مجالات الحوكمة، والشفافية، والتنمية المستدامة.

وحصدت إقامة دبي خلال الدورة العاشرة جائزة أفضل جهة حكومية في القطاع العام على مستوى العالم 2025، وجائزة التميز في التحول الرقمي 2025.

ويأتي هذا التكريم العالمي تتويجاً لمسيرة طويلة من الالتزام بالحوكمة المؤسسية الرشيدة، وترسيخ مبادئ الشفافية، والمساءلة، وكفاءة الأداء، التي تشكل جزءاً جوهرياً من رؤية إقامة دبي في خدمة الإنسان، وتعزيز الثقة المجتمعية، وتحقيق التميز في بيئة العمل الحكومية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الإدارة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ويجسد رؤية حكومة دبي في بناء مؤسسات حكومية مرنة، متكاملة، ومُتمركزة حول المتعامل، حيث قال:

«الفوز بجائزتين عالميتين في مجال الحوكمة والتحول الرقمي لا يمثل فقط إنجازاً لإقامة دبي، بل هو شهادة جديدة على فاعلية النهج الإماراتي في بناء مؤسسات تستبق التغيير، وتوظّف التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وجودة الحياة».