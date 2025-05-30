خبراء جدد يؤدون اليمين القانونية لدى محاكم دبي

أدى مجموعة من الخبراء المقيمين والمقيدين الجدد اليمين القانونية أمام الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وذلك ضمن جهود محاكم دبي المستمرة، لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، ورفع جودة خدمات التقاضي.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام محاكم دبي برسالتها الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة، من خلال منظومة قضائية متكاملة وخدمات مبتكرة متاحة للجميع، تسهم في تعزيز الثقة العالمية بدبي، وتقديم خدمات قضائية ميسرة، تراعي أعلى معايير الجودة والاحتراف، وتتسم بالسرعة والدقة

وقد شهد مراسم أداء اليمين كل من:

القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة التجارية، القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعدنان الحمادي، مدير إدارة الدعاوى.

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي أن هذه الخطوة تمثل ركيزة مهمة في تطوير بنية القضاء المتخصص في دبي، وتدعم توجهات الإمارة نحو الريادة في تقديم خدمات قضائية عالمية المستوى، ما يعكس التزام محاكم دبي بدمج الخبراء المؤهلين بسلاسة ضمن منظومة العمل القضائي.

وأشار إلى أن اختيار الخبراء يتم وفق معايير دقيقة، وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن توفير بيئة عدلية متخصصة ومرنة، تعزز ثقة المتقاضين، وترفع من كفاءة مخرجات العملية القضائية.

وقد أدى اليمين القانونية ضمن هذه الدفعة عدد من الخبراء الجدد، من بينهم الخبير عامر عبد الكريم أحمد جودة، والخبير عنان موسى أحمد النجمي.