مركز الاستدامة في «كهرباء دبي» يستقبل طلبات التسجيل في «شباب الطاقة النظيفة»

افتتح مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي باب التسجيل في الدفعة الخامسة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة» لاستقطاب قادة الطاقة الشباب المواطنين المبتكرين، بهدف تعزيز معارفهم في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير خبراتهم في ريادة الأعمال، وتحفيز مشاركتهم في تسريع عجلة العمل المناخي.

ويتضمن البرنامج ورش عمل وجلسات تعليمية وجولات ميدانية بمشاركة مجموعة من الخبراء والعلماء والرواد في مجال التكنولوجيا النظيفة. يندرج برنامج «شباب الطاقة النظيفة» ضمن مبادرات الهيئة لتمكين الشباب المواطن وتأهيلهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة.

ومن خلال بيئته التعليمية المثالية، يدعم مركز الاستدامة والابتكار مساعي الهيئة لصقل قدرات الشباب وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال رفع مستوى وعيهم حول أهمية الاستدامة.

وتشجيعهم على الإبداع والابتكار لاستنباط حلول مستدامة تعزز من مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدعم جهود الوصول إلى الحياد الكربوني.

بحلول نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على معارف في مجالات: الطاقة الشمسية، تخزين الطاقة، الهيدروجين الأخضر، الطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين، طاقة الرياح، التنقل الكهربائي، الاقتصاد الدائري، تمويل الطاقة المتجددة، الابتكار، والاستدامة.