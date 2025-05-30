مطارات دبي تكثّف استعداداتها لتيسير سفر الحجاج

أكدت مطارات دبي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام، من خلال إطلاق خطة شاملة في مطار دبي الدولي «DXB» لتيسير مغادرتهم وعودتهم من المطار، وذلك في إطار التزامها بتوفير تجربة سفر سلسة خلال واحدة من أكثر فترات الذروة في العام.

ومن المقرر أن يغادر نحو 3100 حاج هذا العام من مطار دبي الدولي على متن 28 رحلة تشغلها كل من طيران الإمارات، وفلاي دبي، والخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس.

ومن المقرر أن يغادر الوفد الرسمي لحكومة دبي على متن أول رحلة حج رسمية من المبنى 3 في الأول من يونيو المقبل. ولضمان تجربة سلسة ومنظمة، قامت مطارات دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ضمن مجتمع المطار oneDXB، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

وجمارك دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودناتا، وشركات الطيران، باتخاذ عدد من الإجراءات، منها تخصيص كاونترات لإتمام إجراءات السفر في المباني 1 و2 و3، وتوفير غرف للصلاة ومرافق لتغيير الملابس في جميع المباني استعداداً للإحرام، والحرص على توفير الدعم اللازم للحجاج من قبل سفراء تجربة الضيوف الناطقين بعدة لغات.

إضافة إلى مكاتب خاصة بلجنة الحج، وتخصيص أحزمة أمتعة لضمان التعامل الآمن مع عبوات مياه زمزم. ويُنصح الحجاج بالوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتأكد من حمل جميع وثائق السفر المطلوبة، بما في ذلك جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية، تصريح الحج، وشهادة التطعيم. وقال عيسى الشامسي، نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي:

«تحمل رحلة الحج طابعاً روحياً عميقاً، وتمثل محطة مفصلية في حياة الإنسان، وغالباً ما تكون تجربة لا تتكرر. ونحن، من خلال الجهود الدؤوبة لفرقنا، وتكاتف مجتمع مطار دبي الدولي، نؤكد التزامنا بضمان مغادرة كل حاج وهو يشعر بالثقة والاطمئنان، وعودته إلى أرض الوطن بيسر وسهولة».