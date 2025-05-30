منح مطعم ومطبخ «الإمبراطور» في دبي «علامة الوقف» لدعم الأرامل وتعليم الأيتام

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، ممثلة في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لمطعم ومطبخ «الإمبراطور»، وذلك لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة في مطعم»، ضمن حملة شباب الخير.

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم، أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام، يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

وانضم «الإمبراطور» للمبادرة بتخصيص استقطاع شهري من ريع طاولة في المطعم الواقع في إمارة دبي، ليصرف ريعها على أوجه الخير في دعم ومساندة الأرامل وتعليم الأيتام.

وزار علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر، المطعم، ترافقه زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وعدد من كوادر المؤسسة، لتقديم الشكر للقائمين على المطعم، ومنحهم علامة دبي للوقف، تقديراً لمشاركة المطعم في مبادرة مجتمعية مبتكرة، وتخصيص ريع طاولة في المطعم لدعم الأرامل وتعليم الأيتام.

وقال علي المطوع: «نسعى من خلال دعم وتشجيع هذه المبادرات إلى تعزيز الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وشهدت مبادرة طاولة في مطعم منذ إطلاقها مشاركة عشرات المطاعم في مختلف شرائح وأطياف المجتمع الإماراتي في مختلف إمارات الدولة من الراغبين بوضع بصمة خير في المشاريع الإنسانية المستدامة، التي تخدم المجتمع.

وأكدت زينب التميمي أن المبادرة تسهم في تنويع الأوقاف وزيادة عدد الأوقاف المبكرة، واستكشاف أفكار جديدة، وتمكين التمويل الجماعي للأوقاف والهبات، وتبسيط مساهمة الشباب في الوقف والعمل الخيري.

وأضافت أن المبادرة لقيت منذ إطلاقها إقبالاً لافتاً من أصحاب المطاعم. وعبر أحمد المنصوري صاحب مطعم الإمبراطور عن سعادته بالمشاركة بالمبادرة، وحصوله على علامة دبي للوقف، وأضاف أنه يسعى من خلال مشاركته إلى الإسهام في دعم الأرامل وتعليم الأيتام.