عبدالله المري يتفقد الإدارة العامة للشؤون الإدارية ويطّلع على المشاريع التطويرية

اطّلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة الأداء المؤسسي والاطلاع على المشاريع التطويرية التي تدعم استراتيجية شرطة دبي في الريادة المؤسسية والتحول الذكي.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للشؤون الإدارية ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العميد الدكتور محمد الجناحي، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من ضباط الإدارة.

واستهل معاليه جولته بزيارة غرفة عمليات إسعاد المتعاملين، حيث اطلع على أحدث التقنيات الذكية والأنظمة الرقمية المستخدمة في متابعة معاملات المتعاملين.

عقب ذلك، تفقد معاليه مركز الاتصال (901) المخصص لاستقبال المكالمات غير الطارئة، واطلع على الأنظمة التشغيلية المتطورة في المركز، حيث أظهرت الإحصاءات أن المركز تعامل في عام 2024 مع 713 ألف مكالمة بنسبة تجاوب بلغت 92 % خلال 20 ثانية، كما بلغت نسبة الرد على البريد الإلكتروني خلال أقل من 4 ساعات نسبة 100 % للعام الثالث على التوالي، بينما وصل معدل رضا المتعاملين إلى أكثر من 92.9 % وفقاً لبرنامج «صوت المتعامل».

كما شملت الزيارة تفقد مركز البحث والتطوير في الشؤون الإدارية، حيث استمع معاليه إلى شرح حول المشاريع المعرفية والابتكارية المعروضة، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بالجاهزية الإدارية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة العمل المؤسسي ودعم استدامة الموارد.

واطلع على اقتراحات الإدارة، حيث قدم موظفو الإدارة العامة 140 اقتراحاً.