وفد من «الداخلية» يزور «التفتيش الأمني» بشرطة دبي

زار وفد من إدارات التفتيش الأمني في وزارة الداخلية والقيادات الشرطية بالدولة، يضم أطباء بيطريين، إدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجال عمل التفتيش الأمني باستخدام الكلاب البوليسية.

وكان في استقبال الوفد، المقدم صلاح خليفة المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي، الذي رحب بهم واستعرض معهم أبرز البرامج التدريبية والتقنيات الحديثة المُطبقة في إدارة التفتيش الأمني، إلى جانب آليات الرعاية البيطرية والتأهيل الميداني، والتي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني وتطوير منظومة العمل التخصصي في هذا المجال على مستوى الدولة.

واستمع الوفد إلى شرح مُفصل حول طرق تدريب الكلاب البوليسية واختيار المدربين، واطلع على أفضل المعدات والتقنيات المستخدمة في تدريب الكلاب البوليسية، والمعدات المستخدمة في تنفيذ المهام الأمنية.