«كهرباء دبي» تتصدر التصنيف الدولي للرشاقة المؤسسية للعام الثاني على التوالي

في إنجاز جديد يعكس ريادتها العالمية وقدرتها على منافسة كبرى المؤسسات الدولية، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي المرتبة الأولى عالمياً بين المؤسسات الخدمية في الرشاقة المؤسسية للعام الثاني على التوالي، وفق تصنيف معهد رشاقة الأعمال العالمي، الجهة غير الربحية الأبرز دولياً في قياس مستوى نضج الرشاقة والمرونة المؤسسية. كما جاءت الهيئة في المرتبة الأولى بين الجهات الحكومية في دبي في مجال الرشاقة المؤسسية، مؤكدة بذلك قدرتها على تبنّي وتطبيق مفاهيم وأساليب العمل الرشيقة بكفاءة عالية. ويأتي هذا التصنيف بعد عملية تقييم شاملة شملت مقابلات مع فريق الإدارة العليا واستطلاعات رأي موظفي الهيئة على مختلف المستويات.

وعلق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، قائلاً: «يعكس تحقيق الهيئة لهذه المرتبة الرائدة للعام الثاني على التوالي جهودنا المتواصلة لترسيخ ثقافة الرشاقة المؤسسية في مختلف قطاعات الهيئة، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع التميز والابتكار في صدارة الأولويات. كما يؤكد هذا الإنجاز العالمي مكانة دبي الريادية في استشراف المستقبل وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، ويسلط الضوء على قدرة الهيئة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة وتحويل التحديات إلى فرص تعزز مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف معالي الطاير: «نحرص على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تقوم على المرونة والقدرة على التكيف السريع مع المستجدات، مدعومة بالاستثمار في أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والحوسبة السحابية، إضافة إلى ريادتنا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ونفخر بأن تكون الهيئة نموذجاً يحتذى به في مجال الرشاقة المؤسسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ودبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة وصناعة المستقبل».

من جانبه، قال إيفان ليبورن، الشريك المؤسس لمعهد رشاقة الأعمال العالمي: «يسلط حصول هيئة كهرباء ومياه دبي على اعتماد الرشاقة المؤسسية الضوء على ما يمكن تحقيقه عندما يكون الابتكار وخدمة المتعاملين في صميم عمل المؤسسة. ويعد تصنيف الهيئة أعلى مؤسسة خدمية تقييماً على مستوى العالم، وإحدى أبرز الجهات الحكومية في دبي للعام الثاني على التوالي، أكثر من مجرد إنجاز؛ إنه شهادة على رؤيتها الثاقبة، ومرونتها العالية، والتزامها الراسخ بصناعة مستقبل أفضل لمتعامليها ومجتمعها».

وأكد التقييم أن هيئة كهرباء ومياه دبي نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مسيرتها نحو تعزيز الرشاقة المؤسسية، إذ تمكنت خلال فترة اتسمت بتقلبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة من تحويل هذه التحديات إلى فرص استراتيجية وتحقيق إنجازات عالمية المستوى. وأشار التقييم إلى أن الهيئة تفوقت على مؤسسات عالمية مماثلة من حيث الحجم والنطاق، ما يعكس قوة نموذجها المؤسسي وفاعلية سياساتها في مجال الابتكار والتحول المؤسسي.