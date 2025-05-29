بلدية دبي و دائرة الأراضي تعززان شراكتهما مع القطاع الخاص لتطوير الحدائق العامة

استضافت بلدية دبي بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل جمعت كبار المطورين العقاريين في إمارة دبي بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير حدائق عامة وشاملة عالية الجودة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والصحية والترفيهية من خلال توفير الأنشطة والاحتياجات اليومية في المرافق العامة لتكون جزءا رئيسيا من حياة سكان الإمارة.

شهدت الورشة مشاركة عدد من كبار التنفيذيين في نخبة من شركات التطوير العقاري وذلك لاستعراض نماذج تشغيلية جديدة وفتح قنوات شراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتفعيل المساحات الخضراء العامة.

استكشف المشاركون خلال الورشة سلسلة من أطر التعاون القابلة للتكيف بما في ذلك اتفاقيات التشغيل والصيانة /OM/ وهياكل التصميم والبناء والتشغيل والنقل /DBOT/ وتفعيل الحدائق من خلال الفعاليات الموسمية والمناسبات العامة و صُمم كل نموذج ليتماشى مع قدرات القطاع الخاص ويحقق في الوقت ذاته قيمة عامة طويلة الأجل.

وقدمت بلدية دبي مجموعة جديدة من نماذج الحدائق الجديدة المحددة والمصممة خصيصا لتلبية احتياجات المجتمعات ومختلف السياقات الحضرية.



