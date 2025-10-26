«نسائية كهرباء دبي» تعزز مهارات الموظفات في مختلف المجالات

نظّمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية «يوم المهارات»، بالتعاون مع مركز «سكيل لاب» في دبي، الذي تديره باقة من الكفاءات الإماراتية الشابة. وهدفت الفعالية إلى صقل مهارات الموظفات في مجالات الرسم وتصميم والحلويات، وتطوير وتحضير منتجات التجميل الطبيعية، وشاركت في الفعالية 60 موظفة من مختلف قطاعات وإدارات الهيئة.

وقالت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «نواصل جهودنا لبناء قدرات المرأة، ودعمها في مختلف المجالات، ونسعى إلى تعزيز مساهمتنا في ترسيخ بيئة عمل شاملة وإيجابية ومحفزة على الإبداع، وتطوير الأداء والإنتاجية، وتحقيق مستويات متقدمة من السعادة الوظيفية. وتعد الأنشطة الاجتماعية والورش اليدوية التي ننظمها، عاملاً مهماً في مساعدة الموظفات على تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الولاء المؤسسي والتقارب الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على سعادتهن».

ولفتت موظفات الهيئة إلى أن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة النسائية، تسهم في تطوير مهاراتهن في عدة مجالات، ومنها صناعة السجاد، وإعداد مختلف أنواع القهوة، وتنسيق الزهور والطهي وصناعة الخزف المزهريات، وتزيين الأواني وغيرها. وأكدت الموظفات أن هذه الأنشطة توطد روح العمل الجماعي، والتواصل الاجتماعي بين الموظفات من مختلف الإدارات والدرجات الوظيفية.