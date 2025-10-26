عبدالله المري: رؤية شرطة دبي أن تكون الأكثر ابتكاراً وتميزاً عالمياً

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات العليا في شرطة دبي، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدي القائد العام، وعدد من مديري الإدارات العامة وعدد من الضباط.

واستعرضت أمانة المجالس واللجان القيادية قرارات الاجتماع السابق، إضافة إلى أجندة المواضيع والبرامج والخطط المطروحة من القطاعات والوحدات التنظيمية على مستوى القوة.

واطلع معالي الفريق المري وأعضاء المجلس، على نتائج التقييمات الربع سنوية، وتقارير مكتب التدقيق الداخلي، وفرص تحسين التمارين والحوادث الحقيقية، إلى جانب تقرير مستوى نضج الحوكمة المؤسسية، وعدد من المواضيع الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، نوه معالي الفريق المري بالنتائج النوعية التي حققتها مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية، والتي تعكس جاهزية وكفاءة المنظومة الشرطية، مؤكداً أن شرطة دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون «الشرطة الأكثر ابتكاراً وتميزاً عالمياً»، من خلال تعزيز الجاهزية الميدانية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة التحول الرقمي في العمل الأمني والإداري، بما يواكب توجهات حكومة دبي المستقبلية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات عبر التدريب والتأهيل المستمر، من أجل رفع مستويات الأداء والجاهزية، وضمان استدامة التميز والريادة في تقديم الخدمات الأمنية الذكية للمجتمع.

ووجه معالي الفريق عبدالله المري الشكر لجميع القيادات والضباط على ما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكداً أن العمل الأمني في دبي يقوم على أسس علمية متقدمة وشراكات محلية ودولية فاعلة، تسهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.