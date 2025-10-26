شرطة دبي تنظم برنامجاً صحياً رياضياً للنزلاء

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، ومركز شرطة دبي الصحي، والإدارة العامة للتدريب، البرنامج الرياضي «فِت زون» للنزلاء 2025، بهدف دعم وتأهيل النزلاء صحياً وجسدياً ونفسياً.

وشهد انطلاق البرنامج، العقيد حسن عيسى الفلاسي، مدير إدارة الإمداد والتجهيزات، بحضور المقدم محمد عبد الله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، والرائد دكتور محمد الزرعوني، من مركز شرطة دبي الصحي، والملازم لطيفة سيف الشحي، وعلياء الشواب، أخصائية تغذية من مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، بمشاركة 47 نزيلاً من أصحاب الأوزان الزائدة.

وأكد المقدم محمد العبيدلي، إن برنامج «فِت زون»، يأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز اللياقة البدنية في المجتمع، وتبني الرياضة أسلوب حياة ونمطاً صحياً عند الفرد، خصوصاً مع قرب انطلاق تحدي دبي للياقة 30*30، في أول شهر نوفمبر، الهادف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، منوهاً بأن برنامج «فِت زون» يهدف إلى ترسيخ مفهوم الرياضة أسلوب حياة لدى النزلاء، ورفع مستويات اللياقة البدنية، وتعزيز الطاقة الإيجابية، بما ينعكس على تحسين حالتهم النفسية وسلوكهم اليومي، ضمن خطة إصلاحية متكاملة تدعم عودتهم للمجتمع أفراداً أصحاء وفاعلين.

وأضاف: نحرص في شرطة دبي على توفير بيئة إصلاحية شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية وحسب، وإنما تمتد لتشمل الصحة، والتعليم، والتأهيل السلوكي، وبرنامج «فِت زون» يسهم في رفع وعي النزلاء بأهمية اللياقة البدنية، وتحقيق التوازن النفسي والجسدي، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر من خلال برامج متخصصة وموجهة، تلائم احتياجات كل فئة داخل المؤسسة.