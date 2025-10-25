شرطة دبي تطرح 3 أسئلة ضمن مسابقتها المتخصصة في الأمن السيبراني

بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، تستمر مسابقة شرطة دبي المتخصصة في الأمن السيبراني، والهادفة إلى تعزيز الوعي الرقمي ونشر ثقافة الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.

ويستطيع الراغبون في المشاركة بالمسابقة التي تشمل 3 أسئلة يومي السبت والأحد، الإجابة عن الأسئلة التي سيتم طرحها الساعة السادسة مساء يوم السبت إلى السادسة مساء يوم الأحد عبر الموقع الإلكتروني: www.ecrimehub.gov.ae، وسيحصل الفائزون على مبالغ مالية.

وتستهدف المسابقة المُتخصصة في الأمن السيبراني، طلبة المدارس والجامعات وفئة المحترفين، بهدف اكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم في مجال الأمن الرقمي.

وتأتي المسابقة ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يُعنى بتعزيز وعي المجتمع بمخاطر الهجمات الإلكترونية وطرق الوقاية منها، عبر إطلاق حزمة من المبادرات النوعية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.