شرطة دبي تطلق البرنامج المهني في «المرونة وإدارة الأزمات»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي البرنامج المهني في «المرونة وإدارة الأزمات» الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل بكفاءة مع الأزمات والمخاطر المختلفة، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية وفق الأطر المحلية والمعايير العالمية.

ويُعد البرنامج من برامج المستوى الرابع المهنية، حيث تم تطويره ضمن الإطار الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يتضمن البرنامج مساقات معتمدة ومعدة بالتعاون مع المركز الوطني للمؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية، إلى جانب الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية كمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وسيُطلق البرنامج في نوفمبر المقبل ويستمر حتى ديسمبر.

ويُركّز البرنامج على أربعة محاور رئيسية هي: التأسيس والتقييم، والتخطيط والتنسيق، والاستجابة الفعّالة، والتعافي والتطوير، حيث يتضمن مزيجاً من المساقات النظرية والتطبيقية بواقع 75 ساعة نظرية و60 ساعة تطبيقية، إلى جانب 5 سيناريوهات محاكاة واقعية تُعزّز الجانب العملي للمتدربين.