بلدية دبي تعتمد المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة

أعلنت بلدية دبي عن اعتماد المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة، والذي سيسمح بإضافة طابق أول مخصص للاستخدامات الإدارية والخدمية حصراً، مع نسبة تغطية بنائية تصل إلى 45 %.

وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات العامة، وتعزيز جَودة المرافق التعليمية، ودعم بيئة التعليم المبكر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

وحددت بلدية دبي تفاصيل إضافية، ضمن المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة، بضرورة وجود مواقف للسيارات موزعة بواقع: موقف لكل فصل دراسي، وموقف لكل 50 متراً مربعاً من المساحات المكتبية، وموقف حافلة لكل 3 فصول.

إضافةً إلى الالتزام بارتداد لا يقل عن 3 أمتار من جميع الجهات للمباني الرئيسة. ويأتي اعتماد المعيار الجديد، بعد دراسة تخطيطية شاملة، أعدتها البلدية بالتعاون مع الجهات التعليمية المعنية في الإمارة، ممثلةً بمؤسسة صندوق المعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بهدف الوقوف على المتطلبات المستحدثة لهذا القطاع الحيوي.

ومواكبةً للنمو الذي يشهده القطاع التعليمي، واستجابةً لطلبات المستثمرين وأصحاب ومالكي مراكز الطفولة المبكرة، والذين يرغبون في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحقيق أفضل استغلال للأراضي، دون تحميلهم رسوماً إضافية.

وقال المهندس ناصر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة، جاء بعد دراسة شاملة، استحدثنا من خلالها خدمة مراكز الطفولة المبكرة، بما يتماشى مع قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020، بشأن تنظيم مراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي.

ويجسد هذا المعيار حرص بلدية دبي على دعم قطاع التعليم المبكر، وتلبية احتياجاته المتنامية، لتقديم خدمات تعليمية رائدة، إضافةً إلى توفير بيئة تعليمية عصرية، تلبي احتياجات الأطفال، وتعزز في الوقت نفسه من جاذبية الاستثمار في قطاع التعليم المبكر، وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، بما يواكب رؤية دبي في بناء مجتمع متكامل ومستدام في بيئة تعليمية عصرية، ويرسخ مكانة الإمارة مدينة عالمية رائدة في جودة الحياة».

من جهتها، قالت المهندسة صنعا عبد الله العليلي مدير إدارة التخطيط الحضري وجَودة الحياة في بلدية دبي: «يعزز المعيار التخطيطي الجديد لمراكز الطفولة المبكرة من جَودة المرافق التعليمية، ويواكب رؤية وتوجهات دبي في بناء أجيال مستقبلية واعدة.

حيث سيعزز مرونة البيئة الحضرية من خلال السماح بزيادة المساحات الطابقية، وتحقيق أفضل استغلال للأراضي، وبالتالي، زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات، دون أي رسوم إضافية، وذلك بما يتكامل مع مستهدفات بلدية دبي بتطوير منظومة التخطيط الحضري في إمارة دبي، وتلبية متطلبات النمو في مختلف القطاعات الحيوية في المدينة، والارتقاء بمستوى جَودة الحياة».

وتحرص بلدية دبي على ضمان تطبيق أفضل معايير التخطيط الحضري المستدام، وتخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة في مختلف القطاعات الحيوية، إضافةً إلى توفير مرافق متكاملة، سواء تعليمية أم خدمية أم ترفيهية، في مدينة رائدة في جَودة الحياة، ورفاهية العيش، ومرونة العمل، وجاذبية الاستثمار.