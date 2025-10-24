شراكة استراتيجية بين "دبي بوست" ومدينة إكسبو دبي لدعم مشهد الإمارة الإبداعي

أعلنت "دبي بوست" المنصة الرقمية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مدينة إكسبو دبي، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك، والترويج الإعلامي للفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تستضيفها المدينة على مدار العام، ما يعكس التزام الجانبين بدعم مشهد دبي الإبداعي، وهو ما ينسجم مع توجهات "دبي للإعلام" الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه، ومركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وتتيح الشراكة لمنصة "دبي بوست" الرقمية فرصة إنتاج محتوى بصري تفاعلي يسهم في تسليط الضوء على مدينة إكسبو دبي وما تتميز به من تنوع ثقافي وفني وتجارب إنسانية، إلى جانب متابعة الفعاليات المجتمعية التي تنظمها المدينة على مدار العام، وعلى رأسها موسم الوصل، الذي يقام تحت شعار "لكل مناسبة احتفال"، وفيه ستكون "دبي بوست" الشريكَ الإعلامي الرقمي الرسمي، فضلاً عن تغطية فعاليات "بيت الفنون"، و"مهرجان حصاد الخريف"، و"ضي دبي"، و"مهرجان الكيك"، و"مدينة الشتاء"، واحتفالات رأس السنة الميلادية، و"مهرجان الحصاد - حق الليلة"، و"حي رمضان"، و"مهرجان الربيع"، وعروض أوركسترا الفردوس، وغيرها، إضافةً إلى تقديم تغطيات ميدانية ولقطات نوعية تبرز أجواء المدينة وتفاصيلها المميزة، ما يتيح للجمهور فرصةَ عيش التجربة وكأنه جزءٌ منها.

وأكّد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في "دبي للإعلام"، أن تعاون منصة "دبي بوست" الرقمية مع مدينة إكسبو دبي يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام مؤسسة دبي للإعلام بالارتقاء بالقطاع الإعلامي، وتلبية تطلعات الجمهور المحلي والعالمي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً لصناعة وإنتاج المحتوى الإعلامي، وحاضنةً للأفكار الملهمة. وقال: "يفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة مع مدينة إكسبو دبي، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تجمع بين الثقافة والفن والتكنولوجيا والاستدامة، حيث سيمنح منصة "دبي بوست" الرقمية فرصة إنتاج قصص بصرية مؤثرة تبرز حيوية دبي وما تتفرد به من تنوع ثقافي وإبداع فني وتجارب إنسانية، إلى جانب نشرها على نطاق واسع باستخدام أدوات إعلامية مبتكرة تواكب أحدث توجهات الإعلام الرقمي، وتبرز ما تتميز به مؤسسة دبي للإعلام من إمكانيات وقدرات لوجستية وفنية".

من جانبها، أشارت عفراء السويدي، مدير أول الاستراتيجية والتخطيط في مدينة إكسبو دبي، إلى أن "اختيار منصة "دبي بوست" الرقمية جاء لما تتمتع به من سمعة مميزة، وما حققته من نجاحات لافتة في صناعة المحتوى الرقمي الإبداعي. وقالت: تمتلك منصة "دبي بوست" الرقمية خبرة واسعة في صياغة السرد القصصي التفاعلي والمؤثر، ما سيسهم في إبراز فعاليات موسم الوصل في مدينة إكسبو دبي بأسلوب عصري يتناسب مع منصات التواصل الاجتماعي ويواكب أحدث توجهات الإعلام الرقمي". وأضافت: "يؤكد هذا التعاون التزامَ الطرفين بدعم المشهد الثقافي والإبداعي في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً دولياً لتنظيم واستضافة الفعاليات والفنون، من خلال شراكاتٍ استراتيجيةٍ تواكب تطلعاتِ الجمهور، وتوفّر محتوىً إعلامياً نوعياً يعكس روح المدينة، ويصل إلى أوسع شريحةٍ من المتابعين محلياً وعالمياً".