«مدارس حماية» تستعرض إسهام الطلاب في قضايا المجتمع

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وأعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع القرارات السابقة، وعدداً من الموضوعات من بينها البرنامج التدريبي للعام الدراسي 2025 - 2026، ومسابقة «بصمة طالب»، الهادفة إلى تشجيع طلاب المدارس على ابتكار مشاريع ومبادرات مُجتمعية تسهم في القضايا المحلية سواء في التعليم، البيئة، الصحة، أو العمل التطوعي، حيث تُنظم هذه المسابقة إلكترونياً بالكامل،ما يتيح مشاركة الطلاب من مختلف المناطق مع توفير جلسات تدريبية ودعم للمشاريع المتميزة.

واستمع معالي الفريق المري من المقدم عبدالله السويدي أمين سر مجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم، إلى شرح حول حفل تخريج مدارس حماية 2025، والعدد الإجمالي للخريجين وعدد الحضور المتوقع، إلى جانب الاستماع لشرح حول مشروع تخصيص مساحة للطلاب مدارس حماية في مركز البحث والتطوير بعنوان «مبتكرون حماية».

كما استمع معاليه إلى شرح حول جائزة «عون للخدمة المجتمعية»، والتي تهدف إلى تشجيع روح الإبداع والابتكار والمنافسة بين الطلاب وتحفيزهم على تبني المبادرات التي تخدم مجتمعهم ووطنهم وتعزز الهوية ، حيث حققت مدارس حماية 11 جائزة في جائزة «عون للخدمة المجتمعية» للعام 2024 - 2025 على مستوى الدولة بواقع 6 جوائز مؤسسية، وواحدة لولي الأمر، و2 على المستوى الوظيفي وجائزتين للطلبة.