شراكة بين «ديجيتال إكس» و « UCMC» لتمكين المؤسسات بحلول رقمية متطورة

وقّعت شركة «ديجيتال إكس»؛ الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، مذكرة تفاهم مع «الشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية» (UCMC).

تم توقيع الشراكة بين مروان الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «ديجيتال إكس» وأسامة السمادوني، المدير العام لشركة «الشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية» (ذ.م.م).

وقال مروان الشحي: «تعكس هذه الشراكة جهودنا المستمرة لتمكين المؤسسات بحلول رقمية متطورة تعزز الأداء وتدعم الابتكار. وعبر تعاوننا مع الشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية نسعى إلى تمكين عمليات أكثر فاعلية وكفاءة وجاهزية للمستقبل».

وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء تعاون استراتيجي يركز على تطوير حلول مبتكرة لإدارة الأصول الرقمية، تمكن المؤسسات من تحسين بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول في أعمالها.

ومن خلال الجمع بين الخبرات التقنية والمعرفة القطاعية لدى الجانبين، سيسهم هذا التعاون في دعم المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات على تحقيق مزيد من المرونة والتوسع والتنافسية، كما تتماشى هذه المبادرة المشتركة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز الابتكار الرقمي ودعم البنية التحتية الذكية.