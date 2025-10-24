شرطة دبي تستشرف «مستقبل قطاع شؤون الإدارة 2040»

شهد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، افتتاح الجلسات الحوارية التي نظمها قطاع شؤون الإدارة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتميز والريادة.

ومركز استشراف المستقبل، تحت عنوان «استشراف مستقبل قطاع شؤون الإدارة 2040»، والتي تضمنت 3 جلسات رئيسية، تناولت الأولى «تصفير البيروقراطية»، والثانية «الجاهزية المؤسسية للمستقبل»، والثالثة «الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات المستقبل».

حضر الجلسات التي عقدت في مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، سعادة اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات العامة المعنية، وشركاء شرطة دبي.

وألقى اللواء صالح عبدالله مراد، كلمة قال فيها: «يسعدني أن أرحب بكم في مستهل جلساتنا الحوارية لبناء «مستقبل أفضل لقطاع شؤون الإدارة»، حيث يجتمع اليوم نخبة من القيادات من الإدارات العامة، والشركاء، بهدف رسم ملامح الغد بنهج علمي، وفكر استباقي».

وتابع: «إن الجلسات الحوارية ترتبط مع خططنا التطويرية للقطاع، وتهدف إلى استشراف المستقبل، وإعادة هندسة الواقع المهني، بما يعكس حرصنا جميعاً على الانتقال من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الاستباق، ومن التنفيذ إلى التأثير».

وأضاف: «إننا اليوم نعمل على تصميم مستقبل أفضل ذكي ومستدام، قادر على استغلال الفرص لمواجهة وتجاوز التحديات، وتطويع التقنيات المتقدمة والناشئة والذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافنا المؤسسية.

ونسعى إلى تصفير البيروقراطية، ليس فقط كهدف إداري، بل كقيمة تواكب تسارع الزمن، وتتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء مؤسسات رشيقة، مرنة، وعالية التأثير».