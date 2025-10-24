300 رقم ثلاثي ورباعي وخماسي مميزة للمركبات الخصوصية والكلاسيكية

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 300 رقم ثلاثي ورباعي وخماسي مميزة للوحات الخصوصية والكلاسيكية من الفئات: A -B -I -K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z، في المزاد رقم 81 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميزة للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني 27 أكتوبر، بينما ينطلق المزاد 3 نوفمبر، ويستمر لمدة خمسة أيام فقط، حيث يخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة %5، وأن يكون للمشارك فيه والمتعاملين ملف مروري في الإمارة.

وحدد المزاد آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المحددة للمشاركين، والتي تتطلب إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، تُدفع في مراكز إسعاد المتعاملين، (أم رمول، البرشاء، ديرة)، كما تتوفر إمكانية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae.