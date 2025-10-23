كرَّم الفائزين بتحدي القراءة العربي.. محمد بن راشد: جيل يبشِّر بالخير ويبعث الأمل ويستأنف الحضارة

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطالبتين التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس لفوزهما بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز الشباب التونسي وإبداعه.

كما وجّه سموه التهنئة إلى جميع الطلبة المشاركين والمشرفين وعددهم أكثر من 160 ألف مشرف، وإلى 132 ألف مدرسة أسهمت في ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة في العالم العربي، مؤكداً أن هذا الجيل من القرّاء يبشّر بالخير، وسيبعث الأمل ويستأنف الحضارة بإذن الله.

ويعدّ تحدي القراءة العربي مبادرة معرفية رائدة أطلقها سموه لترسيخ القراءة عادة يومية في حياة الطلاب، وتحفيزهم على الإبداع والتفكير النقدي والتميز العلمي والثقافي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع.. بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب من خمسين دولة حول العالم".

وأضاف سموه: "كل التهاني بفوز الطالبتين التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس الخضراء بالمركز الأول.. تهانينا للشعب التونسي والقيادة التونسية والشباب التونسي هذا التفوق والنجاح".

وتابع سموه: "تهانينا لجميع الطلاب المشاركين.. وجميع المشرفين وعددهم أكثر من 160 ألف مشرف.. وتهانينا لأكثر من 132 ألف مدرسة تشارك معنا في نشر ثقافة القراءة في الأجيال العربية الجديدة.. جيل يبشر بالخير.. وجيل سيبعث الأمل ويستأنف الحضارة بإذن الله" .