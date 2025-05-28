"طرق دبي" تحاور أهالي القوز لمناقشة مشاريع تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في المنطقة

عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جلسة نقاشية مع أهالي ومرتادي منطقة القوز لتعريفهم بآليات العمل في تخطيط وتطوير الحركة المرورية والتحسينات المرورية الناتجة عنها، ويأتي هذا اللقاء تماشياً مع جهود الهيئة في تعزيز قنوات التواصل المباشر بين المجتمع والمسؤولين، للاستماع إلى ملاحظات وآراء أهالي القوز حول تطوير محاور الطرق الرئيسية، ورصف الطرق الداخلية، وإنارة المناطق السكنية.

ترأس الجلسة أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، النائب الأول لرئيس مجلس المتعاملين، بحضور حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وميرة أحمد الشيخ، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الهيئة، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من مختلف المؤسسات والقطاعات التابعة للهيئة، والمختصة بتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية بإمارة دبي.

واستعرض فهد سليمان عرب، نائب مدير إدارة، مدير قسم تنفيذ الطرق في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، أبرز مشاريع الهيئة من التحسينات المنفذة على شارع الخيل الأول، وشارع لطيفة بنت حمدان (المرحلة الأولى)، والأثر المروري في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والسلامة المرورية، إلى جانب المشاريع التطويرية، التي ستنفذ خلال العام الجاري، ومن ضمنها: مشروع تطوير محور شارع لطيفة بنت حمدان (المرحلة الثانية)، ومشروع تطوير محور شارع ميدان، ومشروع تطوير شارع أم سقيم، وتحسينات شارع المرابع.

وتطرق أهالي القوز إلى المشاريع، التي ستنفذها الهيئة في المرحلة المقبلة وتحديداً في شارع الأصايل وشارع الواحة، وشارع الميدان، بجانب أعمال الطرق الداخلية، التي تتضمن رصف الشوارع ومسارات للمشاة، وتوفير مواقف لسكان المنطقة، ومطبات وجسور للمشاة لتعزيز مستوى السلامة المرورية في القوز.

وأعرب سكان منطقة القوز عن تقديرهم لجهود الهيئة في الاستجابة السريعة لملاحظاتهم، والمشاريع التي، تنفذ حالياً في المناطق السكنية مثل القوز السكنية 1 و3 من أعمال الطرق الداخلية والإنارة. كما أكد المشاركون أهمية الجلسة الحوارية ودورها في استدامة التواصل المباشر مع السكان، مشيدين بجهود الهيئة في تنفيذ المشاريع الحيوية مثل التحسينات المرورية على شارع ميدان بالاتجاهين المقطع من شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، فضلاً عن المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية.