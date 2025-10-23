«حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» تستقطب 3000 مشاركة من 1200 جامعة حول العالم

عرض أفضل 100 مشروع مبتكر خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل في «منطقة 2071»

برعاية وإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تنعقد فعاليات مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» لعام 2025، التجمع العالمي الأكبر والأكثر تنوعاً للمبتكرين والمواهب الأكاديمية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي، بالتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة من «منتدى دبي للمستقبل».

وسيتم عرض أفضل 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين أكثر من 3000 مشاركة من الطلاب والخريجين الجدد والأساتذة المسجلين في أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة حول العالم، وفي ختام المبادرة سيتم اختيار خمسة مبتكرين استثنائيين وتكريمهم ودعمهم لتطوير أفكارهم المبتكرة وتطبيقها على أرض الواقع.

ويقدم المشاركون في المبادرة بدورتها الحادية عشرة مجموعة واسعة من الأفكار النوعية والحلول لمواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية اليوم في مجالات الصحة والزراعة والمياه والطاقة والمجتمع والتنقل والبيئة والتغير المناخي ومختلف قطاعات المستقبل.

ويتم تنظيم مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» من قبل «آرت دبي» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية.

فرص متنوعة

ونجحت مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» على مدى أكثر من 10 سنوات بإبراز أهمية دور القطاع الأكاديمي في إيجاد حلول نوعية لأبرز التحديات العالمية، وتوفير فرص متنوعة للمشاركين للوصول إلى مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخبراء والمؤسسات الاستثمارية، والاستفادة من فرص الدعم للانتقال إلى مراحل التطبيق والتطوير التجاري.

حلول واقعية

وتركز معظم المشاركات على حلول متخصصة في مختلف المجالات الحيوية، حيث يقوم الطلاب بتكييف خبراتهم الأكاديمية لتقديم إجابات مفصلة ومصممة خصيصاً للقضايا العالمية، كما يسعى العديد منهم لجعل حلولهم أكثر توافراً وشمولاً للجميع.

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه المبادرة العالمية تستقطب سنوياً نخبة العقول والمواهب المبدعة من أهم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى دبي لعرض أفكار جديدة قائمة على تكامل جهود الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية، لإيجاد حلول فعالة توظف الفرص المتنوعة في مختلف المجالات لمواجهة التحديات العالمية وخدمة البشرية.

وقال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «أصبحت دبي اليوم مركزاً عالمياً لاستقطاب أبرز المواهب واحتضان العقول وتبني أفضل حلول التكنولوجيا والأفكار المبتكرة، وذلك بفضل رؤية قيادتها الرشيدة.

وتمثل مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» منصة ملهمة للمبتكرين الشباب لتطوير حلول تقنية تسهم في خدمة الإنسانية انطلاقاً من دبي.

ونحن فخورون بدعم هذه المبادرة التي تجسد التزامنا بتهيئة بيئة محفزة للعقول المبدعة، وتحويل الابتكارات الرائدة إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على دولة الإمارات والعالم».

وأضاف: «تنسجم شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل مع رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والتكنولوجيا، وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية.

وذلك عبر تبني أفضل المبادرات وتحفيز المبدعين على إطلاق إمكاناتهم لخدمة الإنسانية، بما يعكس التزامنا بدعم الجهود التي تسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية».

وقال تادو بالداني كارافييري، مدير المبادرة: «نشهد هذا العام توجهاً عاماً نحو الابتكارات التي تسهل الوصول إلى الحلول، وتجعلها أكثر سهولة ويسراً، بحيث يمكن استخدام التقنيات الحيوية التي تسهم في حل مشاكل العالم الحقيقي في مجالات رئيسية، مثل الرعاية الصحية، وتغير المناخ، والزراعة.

وتمثل نوعية المشاركات هذا العام دليلاً على نجاح هذه المبادرة على مدى العقد الماضي، حيث استقطبنا اهتماماً من ألمع العقول وأكثرها قدرة على تقديم ابتكارات بحثية شاملة ومتخصصة للغاية ومحددة لمعالجة المشاكل الاجتماعية والبيئية الملحة في العالم».

من الأفكار إلى الواقع

وقد أسهمت مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» في دعم الكثير من الابتكارات الرائدة التي شاركت في الدورات السابقة للانتقال إلى المرحلة التالية من التطوير ضمن برامج بناء المشاريع الريادية التي تقدمها المبادرة.