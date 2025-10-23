«مورو» تمنح شرطة دبي الشهادة الخضراء لتبنيها ممارسات تقنية مستدامة وصديقة للبيئة

منح مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادةَ الخضراء إلى شرطة دبي تقديراً لالتزامها بالاستدامة البيئية من خلال استضافة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديها في مركز البيانات الأخضر التابع لـ«مورو».

وقد جرى تسليم الشهادة رسمياً من قِبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إلى العميد عدنان علي محمد علي، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات الذكية في الشرطة.

وقال محمد بن سليمان: «يسرّنا تقديم الشهادة الخضراء إلى القيادة العامة لشرطة دبي. لقد أصبح مركز البيانات الأخضر من مورو معياراً للبنية التحتية المسؤولة بيئياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات في وقت تعمل الجهات الحكومية على تبني هذه الحلول لتطوير كفاءة عملياتها وتقليل بصمتها الكربونية.

ومن خلال اختيارها لمركز البيانات الأخضر التابع لمورو، تعزّز شرطة دبي بنيتها التحتية الرقمية وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف دبي البيئية».

ويُبرز هذا التكريم التزام شرطة دبي بتبنّي ممارسات تقنية مستدامة وصديقة للبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع أهداف الإمارة للتحول الذكي والاستدامة.

ومن خلال اعتمادها مركز البيانات الأخضر المتطور من «مورو»، تستفيد شرطة دبي من بنية تحتية موفرة للطاقة ومسؤولة بيئياً، تعمل بالطاقة المتجددة ومصممة للحد من التأثير البيئي.

بدوره، قال العميد عدنان علي محمد علي: «نلتزم في شرطة دبي بتبنّي تقنيات مبتكرة ومستدامة تعزّز كفاءتنا التشغيلية وتدعم في الوقت ذاته أهداف دبي البيئية.

وتتيح لنا الشراكة مع مركز البيانات الأخضر التابع لمورو استضافة عمليات تكنولوجيا المعلومات في بيئة آمنة وفعّالة في استهلاك الطاقة وصديقة للبيئة، بما يعكس التزامنا بمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».

ويُعدّ مركز البيانات الأخضر من «مورو»، المُصنَّف من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية أكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، نموذجاً رائداً في دمج خدمات الحوسبة السحابية الآمنة، والاستضافة الرقمية المتكاملة، وحلول الطاقة المستدامة.