«كهرباء دبي» تقود الجهود نحو تعزيز كفاءة الطاقة

احتفاءً باليوم العالمي للطاقة، الذي يوافق 22 أكتوبر من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار «في طليعة التحول نحو الحياد الكربوني»، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة توعوية تفاعلية تهدف إلى إشراك المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتعريف بالمبادرات والمشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتسعى الحملة إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات واعية وبسيطة تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الرسائل التوعوية التي تبث عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مسابقات تفاعلية تحفز المشاركة المجتمعية، مع تقديم جوائز قيمة للمشاركين.وأكدت الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار التزامها المستمر بدعم الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. كما تواصل الهيئة من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة تمكين أفراد المجتمع من اعتماد أنماط حياة مستدامة ومسؤولة تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.